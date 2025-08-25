影／台中賓士男當街下車 想撩正妹幫拿行李被拒…用路人全錄好尷尬

台中市李姓男子在22日零時由朋友駕駛賓士車，行經北區停等紅燈時，發現一名妙齡女拿行李在路旁，李男突然打開車門，上前欲向女子搭訕，幫拿行李，但被女子拒絕，李隨即上車，過程全被其他用路人拍下，上傳社群平台，警方表示，李男行為已違反道交條例，將依法告發，最高可罰2400元。

近日網路平台流傳一則影片，影片中一輛白色賓士車的乘客，在北區文心路停等紅燈時，突然打開車門下車，走向捷運站人行道前一名拖著行李箱的女子，欲幫拿行李箱獻殷勤搭訕，女子見狀拒絕，快步離開，男子隨後轉身返回車上乘車離去，影片引發網友熱議。

第二警分局網路搜尋時發現，聯絡涉案李姓男子（43歲）到案，已告誡李男，另針對李男違反道交條例的行為，依法告發。

第二警分局指出，該搭訕行為可適用跟蹤騷擾法「不當追求」的規定，呼籲該名女子可至就近警察機關提出告訴，警方將從嚴究辦。

另外該輛賓士在快車道臨時停車並開啟車門下車，已違反道交條例第55條規定，可處300元以上600元以下罰鍰；停等紅燈時佔用機車停等區，違反同條例第60條第2項第3款，處900元以上至1800元以下罰鍰。