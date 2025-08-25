快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中賓士男當街下車 想撩正妹幫拿行李被拒…用路人全錄好尷尬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子在22日零時由朋友駕駛賓士車，行經北區停等紅燈時，發現一名妙齡女拿行李在路旁，李男突然打開車門，上前欲向女子搭訕，幫拿行李，但被女子拒絕，李隨即上車，過程全被其他用路人拍下，上傳社群平台，警方表示，李男行為已違反道交條例，將依法告發，最高可罰2400元。

近日網路平台流傳一則影片，影片中一輛白色賓士車的乘客，在北區文心路停等紅燈時，突然打開車門下車，走向捷運站人行道前一名拖著行李箱的女子，欲幫拿行李箱獻殷勤搭訕，女子見狀拒絕，快步離開，男子隨後轉身返回車上乘車離去，影片引發網友熱議。

第二警分局網路搜尋時發現，聯絡涉案李姓男子（43歲）到案，已告誡李男，另針對李男違反道交條例的行為，依法告發。

第二警分局指出，該搭訕行為可適用跟蹤騷擾法「不當追求」的規定，呼籲該名女子可至就近警察機關提出告訴，警方將從嚴究辦。

另外該輛賓士在快車道臨時停車並開啟車門下車，已違反道交條例第55條規定，可處300元以上600元以下罰鍰；停等紅燈時佔用機車停等區，違反同條例第60條第2項第3款，處900元以上至1800元以下罰鍰。

第二分局分局長鍾承志表示，雖本案並未接獲民眾報案，仍主動查處，並將持續加強周邊巡邏，以確保夜歸女性與一般民眾的人身安全，並特別呼籲駕駛人切勿於快車道或機車停等區等禁止區域臨停，以免影響交通安全與社會秩序。

台中市李姓男子22日時突從賓士車下車，向路旁女子獻殷勤，過程全被用路人拍下。圖／摘自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
台中市李姓男子22日時突從賓士車下車，向路旁女子獻殷勤，過程全被用路人拍下。圖／摘自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
台中市李姓男子22日時突從賓士車下車，向路旁女子獻殷勤，過程全被用路人拍下。圖／摘自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
台中市李姓男子22日時突從賓士車下車，向路旁女子獻殷勤，過程全被用路人拍下。圖／摘自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

紅燈 影片 車道 社群 行李箱

延伸閱讀

影／台中警員巡邏見民宅後巷冒火煙 當機立斷拿滅火器搶救

台中熟女誤信「債務整合」險丟50萬 警：請鬼拿藥單

影／香港安盛保單避險？台中熟女匯款1500萬到境外 警：詐騙

一中商圈有小偷 口罩、手套潛入偷現金 警：掌握對象

相關新聞

車停巷內縱火釀2住宅毀8人傷 新北男落網竟稱心情不好

新北市新店區行政街今天凌晨3時許發生縱火案，63歲陳男開車至巷內點燃卡式瓦斯罐，瞬間引發大火延燒一旁民宅導致8名住戶送醫...

彰化三民市場阿婆三度竊銀戒 遭攤商逮捕下跪求饒

彰化市三民市場近日傳出竊案，一名83歲詹姓阿婆疑因多次竊取銀飾，日前第3度被逮後竟當場下跪向攤商求饒，畫面流出引發熱議。

幫母撿拾陽台外盆栽 新北男失足摔下樓頭部重創

新北市中和區今天上午發生墜樓意外。50歲游男幫母親撿拾掉落在2樓陽台外的盆栽時不慎跌落至1樓人行道，頭部著地鮮血直流失去...

公積金替議員郭昭巖慶生？台北市義交大隊長被告發侵占、誣告

台北市義交大隊長辜萬益日前遭爆料利用職權喬人事，今天7名萬華中隊隊員今到台北地檢署前呼喊「還我公道、還我清白」直指辜萬益...

影／台中賓士男當街下車 想撩正妹幫拿行李被拒…用路人全錄好尷尬

台中市李姓男子在22日零時由朋友駕駛賓士車，行經北區停等紅燈時，發現一名妙齡女拿行李在路旁，李男突然打開車門，上前欲向女...

農曆七月到 台中和平山區樹林間一名男子死亡嚇壞目擊者

農曆七月剛到，台中和平山區樹林間被發現一名男子死在樹上，嚇壞目繫者，警方查出死者是王姓男子，死因不明，將報請檢察官相驗追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。