車停巷內縱火釀2住宅毀8人傷 新北男落網竟稱心情不好
新北市新店區行政街今天凌晨3時許發生縱火案，63歲陳男開車至巷內點燃卡式瓦斯罐，瞬間引發大火延燒一旁民宅導致8名住戶送醫。新店警鎖定陳男涉嫌，上午11時許至陳男住處將他逮捕，陳男供稱心情不好犯案，確切犯案原因正由警方調查中。
警方調查，涉嫌縱火的陳男凌晨2時許開車至新店區行政街19巷內，將車停在路中央後下車，搬出車上的多罐卡式瓦斯罐放在車輛附近，隨後就點燃瓦斯罐縱火，陳男犯案後步行逃逸。大火迅速延燒一旁2戶民宅，還造成8名住戶嗆傷送醫，所幸均無生命危險，火勢在50分鐘內撲滅。
警方到場調閱監視器後鎖定63歲陳男涉案，據了解陳男疑多次向住在該巷內的弟弟借錢遭拒，警方懷疑陳男因此憤而縱火。警方鎖定陳男逃逸路線後，上午11時許在新店區北新路二段將他逮捕，陳男坦承縱火，供稱因心情不好才會犯案，確切犯案原因仍待警方調查釐清。
