車停巷內縱火釀2住宅毀8人傷 新北男落網竟稱心情不好

新北市新店區行政街今天凌晨3時許發生縱火案，63歲陳男開車至巷內點燃卡式瓦斯罐，瞬間引發大火延燒一旁民宅導致8名住戶送醫。新店警鎖定陳男涉嫌，上午11時許至陳男住處將他逮捕，陳男供稱心情不好犯案，確切犯案原因正由警方調查中。

警方調查，涉嫌縱火的陳男凌晨2時許開車至新店區行政街19巷內，將車停在路中央後下車，搬出車上的多罐卡式瓦斯罐放在車輛附近，隨後就點燃瓦斯罐縱火，陳男犯案後步行逃逸。大火迅速延燒一旁2戶民宅，還造成8名住戶嗆傷送醫，所幸均無生命危險，火勢在50分鐘內撲滅。