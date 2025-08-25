快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

聽新聞
0:00 / 0:00

車停巷內縱火釀2住宅毀8人傷 新北男落網竟稱心情不好

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新店區行政街今天凌晨3時許發生縱火案，63歲陳男開車至巷內點燃卡式瓦斯罐，瞬間引發大火延燒一旁民宅導致8名住戶送醫。新店警鎖定陳男涉嫌，上午11時許至陳男住處將他逮捕，陳男供稱心情不好犯案，確切犯案原因正由警方調查中。

警方調查，涉嫌縱火的陳男凌晨2時許開車至新店區行政街19巷內，將車停在路中央後下車，搬出車上的多罐卡式瓦斯罐放在車輛附近，隨後就點燃瓦斯罐縱火，陳男犯案後步行逃逸。大火迅速延燒一旁2戶民宅，還造成8名住戶嗆傷送醫，所幸均無生命危險，火勢在50分鐘內撲滅。

警方到場調閱監視器後鎖定63歲陳男涉案，據了解陳男疑多次向住在該巷內的弟弟借錢遭拒，警方懷疑陳男因此憤而縱火。警方鎖定陳男逃逸路線後，上午11時許在新店區北新路二段將他逮捕，陳男坦承縱火，供稱因心情不好才會犯案，確切犯案原因仍待警方調查釐清。

警方將陳男逮捕帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將陳男逮捕帶回警局。記者黃子騰／翻攝
停在新店區行政街巷內路中央的汽車起火，還伴隨多起爆炸。圖／擷取自黑色豪門企業
停在新店區行政街巷內路中央的汽車起火，還伴隨多起爆炸。圖／擷取自黑色豪門企業

縱火 新北 火災

延伸閱讀

冷門族語師資少難開課 新北首推跨語別授課盼解困境

新店汽車深夜爆炸引燃2民宅釀8傷 車主疑尋仇縱火後逃逸、警追緝中

新店火災疑汽車遭縱火波及2民宅釀8傷 車旁驚現多瓶瓦斯罐

她偷走人家放門口的5斤大蒜 落網後歸還 蒜價3000元 法官就判罰這金額

相關新聞

車停巷內縱火釀2住宅毀8人傷 新北男落網竟稱心情不好

新北市新店區行政街今天凌晨3時許發生縱火案，63歲陳男開車至巷內點燃卡式瓦斯罐，瞬間引發大火延燒一旁民宅導致8名住戶送醫...

彰化三民市場阿婆三度竊銀戒 遭攤商逮捕下跪求饒

彰化市三民市場近日傳出竊案，一名83歲詹姓阿婆疑因多次竊取銀飾，日前第3度被逮後竟當場下跪向攤商求饒，畫面流出引發熱議。

幫母撿拾陽台外盆栽 新北男失足摔下樓頭部重創

新北市中和區今天上午發生墜樓意外。50歲游男幫母親撿拾掉落在2樓陽台外的盆栽時不慎跌落至1樓人行道，頭部著地鮮血直流失去...

公積金替議員郭昭巖慶生？台北市義交大隊長被告發侵占、誣告

台北市義交大隊長辜萬益日前遭爆料利用職權喬人事，今天7名萬華中隊隊員今到台北地檢署前呼喊「還我公道、還我清白」直指辜萬益...

影／台中賓士男當街下車 想撩正妹幫拿行李被拒…用路人全錄好尷尬

台中市李姓男子在22日零時由朋友駕駛賓士車，行經北區停等紅燈時，發現一名妙齡女拿行李在路旁，李男突然打開車門，上前欲向女...

農曆七月到 台中和平山區樹林間一名男子死亡嚇壞目擊者

農曆七月剛到，台中和平山區樹林間被發現一名男子死在樹上，嚇壞目繫者，警方查出死者是王姓男子，死因不明，將報請檢察官相驗追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。