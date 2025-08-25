彰化三民市場阿婆三度竊銀戒 遭攤商逮捕下跪求饒
彰化市三民市場近日傳出竊案，一名83歲詹姓阿婆疑因多次竊取銀飾，日前第3度被逮後竟當場下跪向攤商求饒，畫面流出引發熱議。
販售銀飾的徐姓攤商表示，詹姓阿婆曾經向他購買過銀戒指，後來有人提醒她有慣竊前科，因此他特別注意其動向。阿婆近期頻繁出現在攤位，第一次行竊時將銀戒夾在手掌心，被問「要買嗎？」才放回；第二次則被當場抓包，他口頭勸說「不要這樣」。
但在8月23日，阿婆又被當場看到將兩枚銀戒放入袋中準備離去，這已是第3次偷竊。徐姓攤商說，這次阿婆甚至把戒指丟回攤位想逃走，聽聞要報警時則立刻下跪求饒。
他直言，前兩次已經選擇原諒，但阿婆不但沒有悔改，反而還偷同一款銀戒指，「一套兩枚500元，這次還當著我的面偷，實在不能再放過了。」
彰化警分局指出，詹姓阿婆竊取銀戒2枚，價值500元，現場除攤商指證外，還有目擊證人佐證。員警到場後隨即依準現行犯將詹嫌逮捕，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言