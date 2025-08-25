臨檢到一半…KTV突衝出長腿正妹 桃警逮10泰女全非法坐檯

桃園警方昨深夜臨檢酒店、KTV等治安熱點，於桃園區南海街意外撞見一群長腿正妹衝出店家狂奔，形跡可疑，經圍捕發現該10名泰籍女子皆以觀光名義來台，實際卻從事非法坐檯工作，全案依違反就業服務法移請裁處。

昨晚10時45分許，桃園警分局武陵派出所副所長賴盈州率同仁針對轄內KTV、酒店等易滋事場所進行臨檢查察，於南海街某酒店進行臨檢時，對面一家KTV突然跑出一群外籍女子，往三民路方向狂奔，立即呼叫警網進行攔查。