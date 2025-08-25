快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

臨檢到一半…KTV突衝出長腿正妹 桃警逮10泰女全非法坐檯

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園警方昨深夜臨檢酒店、KTV等治安熱點，於桃園區南海街意外撞見一群長腿正妹衝出店家狂奔，形跡可疑，經圍捕發現該10名泰籍女子皆以觀光名義來台，實際卻從事非法坐檯工作，全案依違反就業服務法移請裁處。

昨晚10時45分許，桃園警分局武陵派出所副所長賴盈州率同仁針對轄內KTV、酒店等易滋事場所進行臨檢查察，於南海街某酒店進行臨檢時，對面一家KTV突然跑出一群外籍女子，往三民路方向狂奔，立即呼叫警網進行攔查。

員警合力圍捕迅速於附近巷道將10名泰籍女子攔查到案，經了解該10名女子是藉由觀光名義來台，實際從事違規坐檯工作，店內員工發現當晚警察臨檢，為規避警方查察，員工在店內就立即通報小姐們「落跑」，結果剛好被員警目睹，更加引起警方注意，全案依就業服務法移請裁處。

店內員工發現警察在南海街一代臨檢其他家酒店，為規避警方查察，在店內立即通報小姐們「落跑」，結果仍被警方逮獲。記者周嘉茹／翻攝
店內員工發現警察在南海街一代臨檢其他家酒店，為規避警方查察，在店內立即通報小姐們「落跑」，結果仍被警方逮獲。記者周嘉茹／翻攝
店內員工發現警察在南海街一代臨檢其他家酒店，為規避警方查察，在店內立即通報小姐「落跑」，結果仍被警方逮獲。記者周嘉茹／翻攝
店內員工發現警察在南海街一代臨檢其他家酒店，為規避警方查察，在店內立即通報小姐「落跑」，結果仍被警方逮獲。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方昨深夜臨檢酒店、KTV等治安熱點，於桃園區南海街意外撞見一群長腿正妹衝出店家狂奔，形跡可疑。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方昨深夜臨檢酒店、KTV等治安熱點，於桃園區南海街意外撞見一群長腿正妹衝出店家狂奔，形跡可疑。記者周嘉茹／翻攝

臨檢 酒店 桃園

延伸閱讀

桃警抓山老鼠竟攔車持槍指人 一家5口嚇壞發文網罵翻…警方致歉了

影／21名泰女假觀光真坐檯 K歌城密室擠滿長腿爆乳女

醫院也能K歌！三總設迷你KTV包廂引發熱議 路過隨時歡唱有助紓壓

影／北市計程車KTV載客擋騎士 2乘客不滿司機被為難...下車打1人

相關新聞

車停巷內縱火釀2住宅毀8人傷 新北男落網竟稱心情不好

新北市新店區行政街今天凌晨3時許發生縱火案，63歲陳男開車至巷內點燃卡式瓦斯罐，瞬間引發大火延燒一旁民宅導致8名住戶送醫...

彰化三民市場阿婆三度竊銀戒 遭攤商逮捕下跪求饒

彰化市三民市場近日傳出竊案，一名83歲詹姓阿婆疑因多次竊取銀飾，日前第3度被逮後竟當場下跪向攤商求饒，畫面流出引發熱議。

幫母撿拾陽台外盆栽 新北男失足摔下樓頭部重創

新北市中和區今天上午發生墜樓意外。50歲游男幫母親撿拾掉落在2樓陽台外的盆栽時不慎跌落至1樓人行道，頭部著地鮮血直流失去...

公積金替議員郭昭巖慶生？台北市義交大隊長被告發侵占、誣告

台北市義交大隊長辜萬益日前遭爆料利用職權喬人事，今天7名萬華中隊隊員今到台北地檢署前呼喊「還我公道、還我清白」直指辜萬益...

影／台中賓士男當街下車 想撩正妹幫拿行李被拒…用路人全錄好尷尬

台中市李姓男子在22日零時由朋友駕駛賓士車，行經北區停等紅燈時，發現一名妙齡女拿行李在路旁，李男突然打開車門，上前欲向女...

農曆七月到 台中和平山區樹林間一名男子死亡嚇壞目擊者

農曆七月剛到，台中和平山區樹林間被發現一名男子死在樹上，嚇壞目繫者，警方查出死者是王姓男子，死因不明，將報請檢察官相驗追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。