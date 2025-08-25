快訊

高雄紅牌重機撞迴轉轎車倒栽蔥成奇景 重機扭曲變形騎士幸運受輕傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

楊姓男子今天凌晨0時15分駕車搭載劉姓女友人，行經高市中安路疑違規迴轉，騎乘紅牌重機的吳姓男子閃避不及，當場撞及，撞擊力道大，導致重機車身扭曲變形，倒栽蔥掛在楊男轎車，成了奇景；吳男幸運地僅手腳擦挫傷，詳細肇責待釐清。

小港警分局調查，楊姓男子（31歲）今天凌晨0時15分駕車搭載劉姓女子（22歲），沿小港區中安路西向東行駛，疑違規迴轉，當時適吳姓男子（25歲）騎紅牌重機車行經中安路，見前方楊姓男子轎車迴轉，來不及閃避，當場撞及楊男轎車。

因巨大撞擊力，吳的重機車身扭曲變形，人噴飛在地，幸運地僅手腳擦挫傷，楊男則受輕傷，2人送醫治療無大礙。

警方事後對楊、吳2人施以酒測無酒駕行為，初步研判為楊男疑違規迴轉肇事，詳細車禍肇責由交通大隊進一步分析研判釐清。

楊姓男子今凌晨駕車在高市中安路疑違規迴轉，騎紅牌重機的吳姓男子閃避不及，當場撞及，致重機車身變形倒栽蔥掛在轎車成奇景，吳受輕傷。記者石秀華／翻攝
