公積金替議員郭昭巖慶生？台北市義交大隊長被告發侵占、誣告

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市義交大隊長辜萬益日前遭爆料利用職權喬人事，今天7名萬華中隊隊員今到台北地檢署前呼喊「還我公道、還我清白」直指辜萬益涉侵占公積金替北市議員郭昭巖慶生，另訂製2面匾額贈給自己，又對前幹事提告妨害名譽，提出侵占、誣告等罪嫌。

義交大隊萬華中隊7人告發，辜萬益任時義交大隊長期間，和北市議員郭昭巖關係匪淺，涉濫用大隊長權利，用萬華義交中隊的公積金支付郭昭巖慶生會的支出，提供萬華義交中隊隊部最為慶生宴會場地，形同將公務資源供予私人歡愉使用。

他們直指，辜萬益即將升任義交大隊長，涉假借萬華中隊、萬華區調解委員會名義，擅自挪用中隊公款訂製2面匾額獻贈給自己，根本罔顧法紀、公私不分、侵占公積金。

他們強調，郭家的手不要再放到萬華中隊、蔣萬安應停掉辜萬益職務讓他接受調查、不要再壓迫義交人員。他們站出來是希望讓社會大眾了解我們長期以來所面困境與不公，辜萬益前年升任大隊長時已屆齡，但經市長室主任研究員林冠勳、郭昭巖議員幫忙關說才順利當上；去年底利用萬華中隊作為跳板，讓林的妻子擔任有給職幹事。

他們指出，辜萬益過去以職權要求萬華中隊隊員替他做私事，包含郭家頂樓打掃環境、選舉時站路口舉旗、替辜家幫忙清運雜運等等，真的講不完。李大姐表示，她對媒體報導因帳目不清挾怨報復而特此說明，任職中隊幹事（現為隊員）管理中隊公基金，中隊公積金存入、請領都皆須經中隊長蓋章核准，絕無挪用公款中飽私囊之情事，提告辜涉誣告罪。

楊大哥指出，萬華中隊長現今是郭昭巖表弟，架空原本的中隊書記，交給親信處理隊務，要求隊員們選邊站，不配合的人員就從排班刁難，如沒勤務可排、接受辛苦的植物，郭的表弟接任中隊長以來招募十多人都親信的親朋好友，這讓認真服務的資深隊員心灰意冷。

市議員郭昭巖日前否認，慶生大會絕對不是幫她慶生，而是義交的內部慶生，至於打掃是媽媽和義交感情好，後續有包錢、請吃飯，今年開始我就請人來打掃，付鐘點費。

台北市義交大隊萬華中隊7人告發義交大隊長辜萬益涉誣告、侵占等罪嫌。記者蕭雅娟／攝影
台北市義交大隊萬華中隊7人告發義交大隊長辜萬益涉誣告、侵占等罪嫌。記者蕭雅娟／攝影
台北市長蔣萬安頒發聘書給義交大隊長辜萬益。圖／台北市警局提供
台北市長蔣萬安頒發聘書給義交大隊長辜萬益。圖／台北市警局提供
台北市義交大隊萬華中隊7人告發義交大隊長辜萬益涉誣告、侵占等罪嫌。記者蕭雅娟／攝影
台北市義交大隊萬華中隊7人告發義交大隊長辜萬益涉誣告、侵占等罪嫌。記者蕭雅娟／攝影

提告 議員 誣告 郭昭巖

