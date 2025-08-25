快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化父女雙屍案 女童舌頭咽喉找到完成修補 母：只想讓她完整的走

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣芳苑鄉日前一處停車場發現林男與7歲女兒陳屍車中，林姓女童生母對女兒之死難以接受，除質疑女兒死因不單純，也對彰檢在遺體解剖發還後「舌頭和咽喉不見了」有意見，彰檢表示，女童的舌頭和咽喉解剖後均已放回女童身體，為體諒這位母親的悲痛，法醫也進行縫合，安撫家屬心情。

彰化縣芳苑鄉7月２１日發現林姓男子與7歲女兒陳屍在一處停車場車中，死因是一氧化碳中毒，但家住台中的前女友、女童生母說，懷疑女兒死因不單純，後來又質疑，女兒遺體由檢方和法醫解剖相驗發還後，卻發現女兒的舌頭和咽喉不見了，她悲憤的向媒體投訴說「她要完整的女兒回來」。

彰化地檢署表示，解剖流程都照專業SOP，舌頭因需化驗而切片取樣，解剖後，舌頭等相關人體部分也都放回體內了，不過既然女童母親有意見，檢方日前也請林母到地檢署，向她清楚說明。

「我只想讓女兒好好走，完整的走」林母日前受訪時甚至說，她甚至半夢半醒間還感受一團黑黑的靠近她，夢中女兒也在哭，而女兒也很怕暗，當晚還有一個燈具掉下來，她覺得是女兒回來，她也告訴女兒「媽媽一定會讓你完整的走」。

法醫為體恤林母失去女兒的傷痛，也已把舌頭等部位再進行修補縫合後，女童母親也將於9月1日在台中市東海殯儀館追思園為女童辦告別式。

林姓女童母親對女兒之死難以釋懷，希望女兒能「完整的走」。資料照／記者林宛諭攝影
林姓女童母親對女兒之死難以釋懷，希望女兒能「完整的走」。資料照／記者林宛諭攝影

女童 遺體 殯儀館

延伸閱讀

豐原出租套房今晨死亡火警 鄰居清晨曾聞呼救聲 男女陳屍房內

社區稻草節彰化藍綠3名縣長擬參選人到場 民眾：又快選舉了

彰化不二坊搶不過代購 員工護航推出「散客專區」

彰化河濱路驚見「迷途小牛」 安格斯牛無人認領開放認養

相關新聞

車停巷內縱火釀2住宅毀8人傷 新北男落網竟稱心情不好

新北市新店區行政街今天凌晨3時許發生縱火案，63歲陳男開車至巷內點燃卡式瓦斯罐，瞬間引發大火延燒一旁民宅導致8名住戶送醫...

彰化三民市場阿婆三度竊銀戒 遭攤商逮捕下跪求饒

彰化市三民市場近日傳出竊案，一名83歲詹姓阿婆疑因多次竊取銀飾，日前第3度被逮後竟當場下跪向攤商求饒，畫面流出引發熱議。

幫母撿拾陽台外盆栽 新北男失足摔下樓頭部重創

新北市中和區今天上午發生墜樓意外。50歲游男幫母親撿拾掉落在2樓陽台外的盆栽時不慎跌落至1樓人行道，頭部著地鮮血直流失去...

公積金替議員郭昭巖慶生？台北市義交大隊長被告發侵占、誣告

台北市義交大隊長辜萬益日前遭爆料利用職權喬人事，今天7名萬華中隊隊員今到台北地檢署前呼喊「還我公道、還我清白」直指辜萬益...

影／台中賓士男當街下車 想撩正妹幫拿行李被拒…用路人全錄好尷尬

台中市李姓男子在22日零時由朋友駕駛賓士車，行經北區停等紅燈時，發現一名妙齡女拿行李在路旁，李男突然打開車門，上前欲向女...

農曆七月到 台中和平山區樹林間一名男子死亡嚇壞目擊者

農曆七月剛到，台中和平山區樹林間被發現一名男子死在樹上，嚇壞目繫者，警方查出死者是王姓男子，死因不明，將報請檢察官相驗追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。