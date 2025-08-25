彰化父女雙屍案 女童舌頭咽喉找到完成修補 母：只想讓她完整的走

彰化縣芳苑鄉日前一處停車場發現林男與7歲女兒陳屍車中，林姓女童生母對女兒之死難以接受，除質疑女兒死因不單純，也對彰檢在遺體解剖發還後「舌頭和咽喉不見了」有意見，彰檢表示，女童的舌頭和咽喉解剖後均已放回女童身體，為體諒這位母親的悲痛，法醫也進行縫合，安撫家屬心情。

彰化縣芳苑鄉7月２１日發現林姓男子與7歲女兒陳屍在一處停車場車中，死因是一氧化碳中毒，但家住台中的前女友、女童生母說，懷疑女兒死因不單純，後來又質疑，女兒遺體由檢方和法醫解剖相驗發還後，卻發現女兒的舌頭和咽喉不見了，她悲憤的向媒體投訴說「她要完整的女兒回來」。

彰化地檢署表示，解剖流程都照專業SOP，舌頭因需化驗而切片取樣，解剖後，舌頭等相關人體部分也都放回體內了，不過既然女童母親有意見，檢方日前也請林母到地檢署，向她清楚說明。

「我只想讓女兒好好走，完整的走」林母日前受訪時甚至說，她甚至半夢半醒間還感受一團黑黑的靠近她，夢中女兒也在哭，而女兒也很怕暗，當晚還有一個燈具掉下來，她覺得是女兒回來，她也告訴女兒「媽媽一定會讓你完整的走」。