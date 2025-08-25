桃園男追女不滿被告跟騷！開車撞她釀4傷 遭押理由曝

邱姓男子追求一名人妻不成，前晚找她理論，警方獲報到場要求邱主動到警局說明後離開，未料邱卻趁女子由友人王姓男子騎車載往警局求助途中，開車尾隨二度衝撞，輾斷王男髖骨，還當街痛毆女子。檢方昨晚依殺人未遂罪嫌聲押獲准。

桃園地院說明，邱男昨晚經詢問後，坦承有侵入女子住居拍攝其性影像及殺人未遂等事實，且有證人證詞及對話紀錄、手機照片、現場照片及監視器錄影畫面翻拍照片可稽，足認被告犯罪嫌疑重大。

桃院再指，又被告所涉殺人未遂犯行為最輕本刑五年以上有期徒刑重罪，衡情重罪常伴有高度逃亡之虞，又被告僅因與女子感情糾紛，即對女子出言恐嚇且駕車衝撞，且被告見女子與友人碰撞倒地後仍迴轉二度衝撞，有事實足認有反覆實施犯罪之虞，而有羈押理由及必要存在。

據調查，在桃園市平鎮區從事餐飲業的被害22歲女子已婚，23歲邱男對她猛烈追求，甚至要求離婚交往，女方不堪其擾，曾提告邱男侵入住宅、違反跟騷法，並向警方聲請保護令；然而未待警方送件，邱男前晚10時許又開車到女子店裡，警方接獲女方報案到場，認為現場無激烈行為，便告誡邱男到警局協助調查，邱男同意，警方隨即離開。

但邱男事後只回到自己車內，未前往警局，20分鐘後女子由王姓友人騎車載她要至警局求助，邱男一路尾隨，趁2人左轉時衝撞，當場將2人撞倒在地；邱未罷手，又再衝撞倒地機車，輾過王男腹部，造成王右髖骨斷裂。