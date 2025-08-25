影／台中警員巡邏見民宅後巷冒火煙 當機立斷拿滅火器搶救

第二警分局警員張宏銓近日在轄內巡邏時，發現五權路華南銀行後方小巷內冒出火煙，張先通報消防局到場，另外協助民宅住戶疏散，因張見火煙已不斷竄出，當機立斷向附近旅館借來滅火器，搶先在消防隊抵達前，將火勢撲滅，經查，起火原因是抽水馬達過熱短路導致。

第二警分局育才所警員張宏銓5日晚間10時許巡邏時，在北區五權路華南銀行前，突然發現鄰近五權路352巷建物縫隙，閃爍異常光亮，經察看發現縫隙內疑有機器燃燒，伴隨濃煙竄出。

警員通報消防局派員滅火，同步通知附近住戶疏散，為避免火勢迅速蔓延，當機立斷趕往鄰近的創意時尚飯店，向服務人員借用滅火器，迅速返回現場。

當時火舌、濃煙已不斷竄出，因旁邊的建築物是整棟出租套房，住戶陸續發現這危機狀況，紛紛下樓關注，警員趕緊衝進大樓間隙，使用滅火器撲滅火勢，在現場等候消防人員到場確認。

後經台電檢視，起火原因是抽水馬達過熱短路所致，住戶們對於警員即時應變的反應，直說感謝，「不然後果不堪設想」。