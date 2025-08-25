影／3男傍晚海釣1男遭浪打翻 今上午在東港溪出海口航道尋獲
屏東縣東港鎮本月20日才發生男子騎機車墜落東港漁港，未料昨24日傍晚5時20多歲3名釣客搭乘波特船從當東港岸際出海海釣，晚間回程途中，因海象變化大，27歲蕭姓男子遭大浪打到翻覆落海，另兩人趕敢緊報案，晚間搜尋未果，今上午9時40分尋獲蕭男遺體。
消防局指出，24日晚間9時許接獲報案，東港鎮安檢所外海蕭姓男子從波特船落海，展開搜尋，昨天晚間搜救未果，今天持續搜尋，今天上午9時40分在東港溪出海口航道（小琉球航線接近出海口位置）發現蕭男遺體，經家屬確認後，交由海巡與警方處理。
搜救行動兩天共出動第三大隊、特搜大隊、東港、南州、林邊及崁頂分隊共計27人次、14車次、船艇3架次及無人機2架次前往、並通知沿海救難協會及威鯨救難協會等民間團體支援協助搜救。
