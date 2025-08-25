鬼門開「直球對決」？ 小貨車過彎逆向嚇得重機急閃避禍

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

上周末是農曆七月初一鬼門開的日子，1輛重機行經台3線苗栗縣獅潭鄉路段，剛過彎突見1輛小貨車逆向而來，嚇得急閃，幸運躲過對撞死劫，驚險畫面被PO網稱之鬼門開「直球對決」；對此，警方將逕行舉發違規小貨車駕駛。

台3線位於苗栗縣獅潭鄉路段因連續彎道多，假日常吸引重機車族前來朝聖，展現過彎壓車的技巧。這段驚險影片昨晚被PO網後，吸引數千人觀賞，有網友留言「重機怕了齁，再把馬路當賽道嘛！」

根據網路平台youtube發布的行車紀錄器影片，事發地點位在獅潭鄉台3線約120公里處，1輛藍色小貨車在行經彎道時，跨越雙黃線逆向行駛；1輛重機剛壓車過彎行駛內線車道，見狀嚇得急閃避到外線車道，兩車驚險擦身而過，所幸並未造成人員受傷或事故。

影片曝光後引發關注！轄區大湖警分局表示，經初步查看影像內容，藍色小貨車由北往南行駛，行經彎道時跨越雙黃線至對向車道，該行為已違反「道路交通管理處罰條例」第45條第1項規定，可處600元以上、1800元以下罰鍰，目前已接獲相關交通違規檢舉案件，將依規定開單舉發。

同時也提醒台3線沿線多為山區彎道，視線較差，駕駛人應隨時注意車前狀況，保持安全距離及車道行駛，切勿任意違規超車或逆向行駛，以免造成交通事故。

小貨車在行經彎道時，跨越雙黃線逆向行駛，導致對向內側車道機車急閃避到外線車道，驚險擦身而過。圖／警方提供
