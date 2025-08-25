鬼門開「直球對決」？ 小貨車過彎逆向嚇得重機急閃避禍
上周末是農曆七月初一鬼門開的日子，1輛重機行經台3線苗栗縣獅潭鄉路段，剛過彎突見1輛小貨車逆向而來，嚇得急閃，幸運躲過對撞死劫，驚險畫面被PO網稱之鬼門開「直球對決」；對此，警方將逕行舉發違規小貨車駕駛。
台3線位於苗栗縣獅潭鄉路段因連續彎道多，假日常吸引重機車族前來朝聖，展現過彎壓車的技巧。這段驚險影片昨晚被PO網後，吸引數千人觀賞，有網友留言「重機怕了齁，再把馬路當賽道嘛！」
根據網路平台youtube發布的行車紀錄器影片，事發地點位在獅潭鄉台3線約120公里處，1輛藍色小貨車在行經彎道時，跨越雙黃線逆向行駛；1輛重機剛壓車過彎行駛內線車道，見狀嚇得急閃避到外線車道，兩車驚險擦身而過，所幸並未造成人員受傷或事故。
影片曝光後引發關注！轄區大湖警分局表示，經初步查看影像內容，藍色小貨車由北往南行駛，行經彎道時跨越雙黃線至對向車道，該行為已違反「道路交通管理處罰條例」第45條第1項規定，可處600元以上、1800元以下罰鍰，目前已接獲相關交通違規檢舉案件，將依規定開單舉發。
同時也提醒台3線沿線多為山區彎道，視線較差，駕駛人應隨時注意車前狀況，保持安全距離及車道行駛，切勿任意違規超車或逆向行駛，以免造成交通事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言