影／台中豐原出租套房情侶燒死房內多酒瓶 鄰爆料2人曾酒後吵架

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中豐原一棟大樓今天清晨發生大火，出租套房內一男一女陳屍房內，消防隊員搶救撲滅火勢，調查起火原因中，據了解，這對情侶去年曾酒後吵架，鄰居報案，這次火警發生前，鄰居聽到女子喊救命微弱呼喊聲，消防隊員搶救發現，房間地面有許多酒瓶。

附近鄰居指出，在火災發生前，曾經聽見女生在微弱喊救命，聲音越來越弱，當時還有詢問她發生什麼事，哪個門號，她有回應，鄰居趕緊打電話報案，隨後消防人員到場，緊急進行疏散。據了解，該處為出租套房，1至4樓各有兩間，其中起火的房間位在2樓，平時住著年約50歲的李姓男子及張姓女子，2人大約租了8個月，至於確切起火原因仍有待火調人員調查才能釐清。

台中市消防局火調和豐原警分局鑑識人員今天早上已進火場採證，檢察官預計下午到現場相驗遺體。

台中市消防局今天早上3時12分獲報，豐原區圓環東路有住宅火警，派遣第一大隊、轄區豐原分隊等共計7個單位，出動各式消防車16輛、消防人員32名，現場由大隊長吳章銘擔任指揮官。

起火建築物是4層樓RC結構，2樓有火煙竄出，消防局獲報後立即派人車趕往現場救災，火勢於3時28分控制隨即撲滅。

消防隊員在2樓後側房間內發現2人，53歲男性、58歲女性 明顯死亡、未送醫。現場燃燒2樓家具及雜物，燃燒面積約4平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市豐原區出租套房今天火警，2人死亡。記者游振昇／攝影
台中市豐原區出租套房今天火警，2人死亡。記者游振昇／攝影
台中市豐原區出租套房今天火警，2人死亡，消防和警方到場採證。記者游振昇／攝影
台中市豐原區出租套房今天火警，2人死亡，消防和警方到場採證。記者游振昇／攝影
台中市豐原區出租套房今天火警，2人死亡，死者姊姊到場。記者游振昇／攝影
台中市豐原區出租套房今天火警，2人死亡，死者姊姊到場。記者游振昇／攝影

