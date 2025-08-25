新店汽車深夜爆炸引燃2民宅釀8傷 車主疑尋仇縱火後逃逸、警追緝中

新北市新店區行政街今天凌晨發生火警，停在巷弄路中央的汽車突然起火，火勢還延燒一旁2戶民宅，消防人員到場疏散17人並將8人送醫，所幸均無生命危險。警方經查起火轎車車主是63歲陳男，故意把車停路中再以瓦斯罐縱火，似乎在尋仇，警正清查追緝逃逸的陳男。

據了解，1輛停在新店區行政街19巷內的轎車，凌晨2時59分突然起火，火勢瞬間延燒一旁民宅2、3樓，且起火轎車旁還放置許多卡式瓦斯罐，在火勢及高溫引燃下不斷發生爆炸，一旁民宅內有多名民眾受困待救。

新北市消防局出動各式消防車32車、70名消防員前往灌救，火勢於3時50分宣告撲滅，消防人員現場疏散17名住戶，並將其中7女1男送醫，所幸均無生命危險。