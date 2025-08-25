新店火災疑汽車遭縱火波及2民宅釀8傷 車旁驚現多瓶瓦斯罐

新北市新店區行政街今天凌晨近3時發生火警，1輛停在巷弄路中央的汽車突然起火，車輛旁還放置瓦斯罐導致發生多起爆炸，火勢迅速延燒一旁2戶民宅，消防人員到場救出8名住戶所幸均無生命危險。警、消不排除人為縱火，正深入調查釐清中。

新北市消防局今天凌晨2時59分接獲報案，新店區行政街19巷內有汽車起火燃燒，火勢往一旁住宅2樓及3樓延燒，多名住戶受困樓上。新北市消防局派遣70人32輛車前往救援，消防人員到場發現1輛停在巷內路中央的汽車起火，火勢已全面燃燒，不但波及一旁民宅還有延燒之虞，且車旁竟放置許多瓦斯罐，火勢加高溫導致瓦斯罐發生爆炸。

消防人員立即展開灌救，並救出建物內7女1男共8人，其中1名30多歲女性被救出時一度意識不清，送醫途中恢復意識，所幸並無生命危險，另外7人則是預防性送醫。火勢在50分鐘內撲滅，燃燒2間民宅及1輛轎車，面積共40平方公尺。