豐原出租套房今晨死亡火警 鄰居清晨曾聞呼救聲 男女陳屍房內

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中豐原一棟大樓今天清晨發生大火，出租套房內一男一女陳屍房內，消防隊員搶救撲滅火勢，調查起火原因中。

附近鄰居指出，在火災發生前，曾經聽見女生在大喊著救命，當時還有詢問她發生什麼事，見她無法回應，趕緊打電話報案，隨後消防人員到場，緊急進行疏散。據了解，該處為出租套房，1至4樓各有兩間，其中起火的房間位在2樓，平時住著年約50歲的李姓男子及張姓女子，2人大約租了8個月，至於確切起火原因仍有待火調人員調查才能釐清。

台中市消防局今天早上3時12分獲報，豐原區圓環東路有住宅火警，派遣第一大隊、轄區豐原分隊等共計7個單位，出動各式消防車16輛、消防人員32名，現場由大隊長吳章銘擔任指揮官。

起火建築物是4層樓RC結構，2樓有火煙竄出，消防局獲報後立即派人車趕往現場救災，火勢於3時28分控制隨即撲滅。

消防隊員在2樓後側房間內發現2人，53歲男性、58歲女性 明顯死亡、未送醫。現場燃燒2樓傢俱及雜物，燃燒面積約4平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

豐原一棟大樓出租套房今天發生死亡火警，消防隊員搶救，一男一女陳屍房內。圖／台中市消防局提供
