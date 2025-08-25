聽新聞
轎車與貨櫃車擦撞翻覆 駕駛人有綁安全帶只受輕傷拒送醫
賴姓男子昨晚駕駛轎車行駛萬瑞快速道路時，與蔡姓男子駕駛的貨櫃車擦撞後，轎車翻覆四輪朝天，但賴男只受輕傷，婉拒消防員送醫。警方到場測繪，釐清事故責任。兩人接受酒測數值均為0，兩人表示將自行協調賠償事宜，未提告訴。
賴姓男子昨晚8時許，駕車沿台62線萬瑞快速道路基隆往瑞芳方向行駛時，遭同向蔡男駕駛的貨櫃車相互擦撞，賴男駕車失控，轎車在車道上翻轉180°，四輪朝天倒在內側車道。蔡男則是車停靠在外側路肩。
警、消到場救援，賴男表示，因為有綁安全帶，轎車雖然翻覆，但他只有輕微擦、挫傷，無須就醫。警方封鎖現場測量繪圖，並對兩人進行酒測，呼氣無酒精反應。公路局基隆工務段也通知合約廠商到場清理，約1小時後恢復正常交通。
