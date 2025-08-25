僅為10萬元開車衝撞當歸鴨店？ 新莊警晚間衝桃園逮人

新北市1間知名當歸鴨連鎖店位於新莊、樹林2間分店，疑因少東積欠債務引發糾紛，昨天凌晨先後遭開車衝撞，導致鐵捲門嚴重凹陷變形，駕駛犯案後隨即逃逸。新莊警昨晚9時於桃園市龜山區將開車的41歲蔣男逮捕，目前已帶回警局釐清案情。

據了解，這間當歸鴨店少東疑因沾賭積欠大筆債務還向錢莊借錢，事後卻無力償還，債權人及錢莊找上經營當歸鴨店的少東父母要錢，但少東父母認為兒子自己的債務要自己處理不願替其償還，錢莊討債不成竟於本月4日深夜找22歲林男與28歲江男，到當歸鴨店的樹林分店及新莊總店潑紅漆。2人遭逮後供稱因少東不還40萬債務，因而找他爸媽要。警方詢後依毀損及恐嚇罪嫌函送。

不料昨天凌晨4時許，當歸鴨店位於新莊區的總店遭1輛車倒車衝撞鐵捲門，該車犯案後往樹林方向逃逸，5時許又出現在樹林分店，再度猛力衝撞鐵捲門。巨大的撞擊聲引起附近民眾注意立即報警。新莊警獲報到場初步釐清懷疑是少東債務引發的糾紛，警方調閱監視器展開偵辦，發現嫌犯衝撞鐵門後隨即駕車逃逸，並將車棄置於樹林區。