僅為10萬元開車衝撞當歸鴨店？ 新莊警晚間衝桃園逮人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1間知名當歸鴨連鎖店位於新莊、樹林2間分店，疑因少東積欠債務引發糾紛，昨天凌晨先後遭開車衝撞，導致鐵捲門嚴重凹陷變形，駕駛犯案後隨即逃逸。新莊警昨晚9時於桃園市龜山區將開車的41歲蔣男逮捕，目前已帶回警局釐清案情。

據了解，這間當歸鴨店少東疑因沾賭積欠大筆債務還向錢莊借錢，事後卻無力償還，債權人及錢莊找上經營當歸鴨店的少東父母要錢，但少東父母認為兒子自己的債務要自己處理不願替其償還，錢莊討債不成竟於本月4日深夜找22歲林男與28歲江男，到當歸鴨店的樹林分店及新莊總店潑紅漆。2人遭逮後供稱因少東不還40萬債務，因而找他爸媽要。警方詢後依毀損及恐嚇罪嫌函送。

不料昨天凌晨4時許，當歸鴨店位於新莊區的總店遭1輛車倒車衝撞鐵捲門，該車犯案後往樹林方向逃逸，5時許又出現在樹林分店，再度猛力衝撞鐵捲門。巨大的撞擊聲引起附近民眾注意立即報警。新莊警獲報到場初步釐清懷疑是少東債務引發的糾紛，警方調閱監視器展開偵辦，發現嫌犯衝撞鐵門後隨即駕車逃逸，並將車棄置於樹林區。

新莊警調閱監視器從樹林、桃園沿途追查掌握犯案的是41歲蔣男，昨晚9時許循線前往桃園市龜山區蔣男女友家中將他逮捕，目前已帶回新莊分局偵訊。蔣男供稱因10萬元債務糾紛才會犯案，但警方對其說法存疑，因當歸鴨店廖姓女負責人已提起毀損與恐嚇告訴，全案目前依毀損及恐嚇等罪嫌進一步調查中。

新莊警至桃園市龜山區將蔣男壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
新莊警至桃園市龜山區將蔣男壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
新莊警方獲報趕抵，發現當歸鴨店鐵門被撞壞。記者黃子騰／翻攝
新莊警方獲報趕抵，發現當歸鴨店鐵門被撞壞。記者黃子騰／翻攝
警方將蔣男帶回警局偵訊。記者黃子騰／翻攝
警方將蔣男帶回警局偵訊。記者黃子騰／翻攝
當歸鴨店樹林分店鐵門遭撞毀損。記者黃子騰／翻攝
當歸鴨店樹林分店鐵門遭撞毀損。記者黃子騰／翻攝

債務 桃園 恐嚇

延伸閱讀

三代同堂拍創意照 桃園祖父母節見證跨世代溫情

中職／林威助和日職隊友指導小朋友 阪神園藝團隊新莊開球

富二代少東欠債千萬避不見面 知名當歸鴨店凌晨遭開車衝撞

新莊深夜離奇車禍 女駕駛疑恍神自撞 賓士車掛橋墩意外瞬間曝光

相關新聞

美籍醉漢闖士林夜市服飾店揮玩具刀 嚇壞民眾店員急報警

美籍L姓男子昨晚酒後持塑膠玩具刀在士林夜市某服飾店揮舞滋事，店員勸阻未果，報警處理，警方旋即到場將L帶返警所調查，詢後依...

騎士出車禍丟下受傷女客落跑 傷者父：至少還手機 女兒照片在裡面

基隆市蘇男騎機車載邱女與計程車發生車禍後，丟下機車和邱女逃離現場。女子的爸爸在網路發文，指女兒傷勢不樂觀還被丟在路上，請...

影／小琉球花瓶岩北方1浬遊艇機械故障 海巡救援17遊客獲救

海巡署艦隊分署高雄海巡隊昨下午4時12分接獲報案，小琉球花瓶岩北方約1浬處，一艘遊艇突然機械故障失去動力，船上2名船員、...

台中大遠百電梯假日故障...19人困2、3樓夾層1小時才脫困

台中市消防局在今天上午11時許，接獲民眾報案，稱受困在台中大遠百的電梯內，黎明消防分隊獲報到場發現，有19名顧客受困電梯...

影／桃園男追正妹不滿被指跟騷提告 故意開車撞女釀4人輕重傷

桃園市23歲邱姓男子瘋狂追求一名年輕女子，女方向平鎮警方申請保護令，引發邱男不滿，昨晚至女方上班處理論，女子由男同事騎機...

轎車與貨櫃車擦撞翻覆 駕駛人有綁安全帶只受輕傷拒送醫

賴姓男子昨晚駕駛轎車行駛萬瑞快速道路時，與蔡姓男子駕駛的貨櫃車擦撞後，轎車翻覆四輪朝天，但賴男只受輕傷，婉拒消防員送醫。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。