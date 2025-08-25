桃園男追正妹不滿被指跟騷提告 憤開車衝撞釀4傷遭收押

桃園市23歲邱姓男子瘋狂追求一名年輕女子，女方不堪其擾申請保護令，邱男前昨晚憤而至女方上班地點理論，女子見狀拜託王姓男同事騎車載她警方，未料邱男開車尾隨，行經平鎮區南京路、大連街口連續開車衝撞及輾壓機車，造成4人輕重傷；桃園地檢署晚間依殺人未遂罪聲押邱男獲准。

平鎮警方調查，邱男8月初認識一名年輕女子後，單方面展開追求，不料女方不喜歡邱男，3天前以不堪邱男跟騷為由，向警方提起跟騷告訴及申請保護令，邱男接獲警方通知爆發不滿，前晚至女方平鎮工作處理論，雙方爆發衝突。

女方下班後由王姓男同事騎車搭載欲向警方求助，邱男不滿開車尾隨，行經平鎮區南京路、大連街路口前，邱男連續2次路中迴轉加速撞擊女方機車，見2人倒地還故意迴轉開車輾壓，再撞斷電桿，撞傷1名路人，女方與王男倒地受傷，王男髖骨骨折送醫，邱男輕微擦傷，路人輕傷，共4人輕重傷，警方獲報趕到逮捕邱男，王男送醫沒有生命危險。