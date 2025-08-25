聽新聞
跟騷男不滿被告 開車撞女釀3傷

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導

桃園市邱姓男子因追求女子未果，前晚開車三度衝撞女子與王姓友人騎乘的機車，撞斷電線桿，釀三人輕重傷。記者曾增勳／翻攝
桃園市邱姓男子因追求女子未果，前晚開車三度衝撞女子與王姓友人騎乘的機車，撞斷電線桿，釀三人輕重傷。記者曾增勳／翻攝

邱姓男子追求一名人妻，不滿女方提告聲請保護令，前晚找她理論；警方獲報到場要求邱主動到警局說明後離開，邱涉趁女子由友人王姓男子騎機車載往警局求助途中，開車尾隨三度衝撞，輾斷王男髖骨，還當街痛毆女子。警方趕到逮人，依殺人未遂罪嫌送辦，建請檢方聲押。

據調查，被害廿二歲女子已婚，在桃園市平鎮區從事餐飲業，廿三歲邱男對她猛烈追求，甚至要求離婚交往，女方不堪其擾，曾提告邱男侵入住宅、違反跟騷法，並由警方向法院聲請保護令。

邱男得知後不滿，前晚十時許開車到女子店裡理論，女方報警；警員到場，認為法院尚未核發保護令，現場無激烈行為，告誡邱男配合到警局協助調查，邱男同意，警方隨即離開。

但邱男事後只回到自己車內，未前往警局，廿分鐘後女子由廿三歲王姓友人騎機車載她要至警局求助，邱男涉一路尾隨，企圖衝撞未果後，趁二人要左轉時迴轉第二度衝撞，當場將二人撞倒在地；邱未罷手，再度迴轉，第三次衝撞倒地機車，輾過王男腹部，造成王右髖骨斷裂。

邱男衝撞後轎車失控撞斷路旁電線桿，電桿倒塌砸中另輛轎車，波及一名黃姓男子大腿擦傷；他隨後下車拉扯女子頭髮，不斷徒手攻擊，造成女子頭臉擦挫傷，過程中女子不斷喊「對不起」，警方接獲民眾報案趕到逮人，認邱三度加速衝撞，已有殺人不確定故意，依殺人未遂罪嫌移送。

警方表示，因法院尚未核發保護令，現場邱男與女子口頭爭執，並無肢體衝突或其他激烈行為，執勤警員認為沒有構成執行強制力發動條件，所以只要求邱男自行前往警局。

