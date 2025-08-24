洗碗機與系統櫃一體成型難發現火源 南市消這樣鎖定高溫點滅火

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市北區大港街一間住宅公寓前天深夜11時發生洗碗機冒煙火警，消防局趕往發現洗碗機與系統櫃為一體成型，火源不易發現；消防人員利用熱顯像儀鎖定高溫點並啟用正壓排煙機，最後成功將洗碗機移出並使用細水霧深入機器內部撲滅火勢，所幸無人傷亡。

台南市消防局第六大隊指出，前晚大港街住宅公寓火警，大隊派遣3輛消防車、7名消防人員趕往，經成功滅火後，提醒住戶應安裝住宅用火災警報器（住警器），及早警示火災風險，爭取逃生與滅火時間；另建議臥室與客廳電器應定期檢查插座、延長線與電線是否老化或損壞，適時汰換老舊設備。

市長黃偉哲呼籲，市民落實「五不一沒有」原則：1️.電線不綑綁或壓折；2️.插頭插座不潮濕或受損；3️.不使用電器時應拔除插頭；4️.電器周邊不放可燃物；5️.避免超過用電負載；沒有安全標章的電器不買不使用。

消防局長李明峯表示，電氣火災是常見居家隱憂，常見原因包括延長線過載、電線老化或電器周邊雜物堆積；建議選用具「商品安全標章」並具保護裝置的產品，避免用電超載或讓插座受潮受壓，落實用電安全、定期檢查。

消防人員利用熱顯像儀鎖定高溫點並啟用正壓排煙機，最後成功將洗碗機移出並使用細水霧深入機器內部撲滅火勢。記者袁志豪／翻攝
