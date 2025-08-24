影／揪團到霧台泛舟 7人翻船上岸求救…消防員歷時4小時成功救援

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

7名男女LINE揪團相約到屏東縣霧台鄉泛舟突撞到左岸山壁翻覆後落海，隨即游往附近灘地，有人的救生衣也因落海翻覆救生衣不見了，因此不敢涉險，打電話報案求救，消防局上午11時接獲報案後前往救援，歷時4小時後，將7人平安獲救。

7人分別為4男3女年紀約20到30多歲，其中一男是美國籍會說中文。據了解，他們來自外縣市，今天上午9時在霧台鄉谷川大橋下方集合，7人搭乘1艘橡皮艇要泛舟預計划到下游三地門。

未料划行過程中，7人疑撞到左岸山壁後翻覆後落海，7人趕緊爬到附近灘地，因為有人的救生衣也因此掉了，加上橡皮艇也被溪流沖走了，只好報案求救。

消防局獲報後，出動三地門、瑪家、特搜大隊共7車13人前往搶救，指揮官特搜大隊長陳世鴻在12時7分三地門分隊回報人員在谷川大橋集結，下艇前往7人受困地點。

透過空拍發現，7人受困地點靠近三地門鄉達來舊吊橋附近，消防人員駕駛船艇前往，消防人員要涉險控船，過程中還要經過溪流的轉彎處，且溪流水勢湍急，現場驚險。

找到7人後，出動兩艘救生艇將7人平安救出，下午3時12分完成救援，7人稱不需送醫。從霧台鄉谷川大橋泛舟到達來舊吊橋隘寮溪約為4公里。

該流域為隘寮北溪、隘寮溪，涉及管理權責單位多，屏東縣府交旅處表示，該轄區為茂管處還有第七河川分署等，基於開放水域，縣府將召集相關單位研議管理機制。

消防人員獲報後趕往現場救援。記者劉星君／翻攝
消防人員獲報後趕往現場救援。記者劉星君／翻攝
消防人員獲報後趕往現場救援。記者劉星君／翻攝
消防人員獲報後趕往現場救援。記者劉星君／翻攝
消防人員獲報後趕往現場救援。記者劉星君／翻攝
消防人員獲報後趕往現場救援。記者劉星君／翻攝
消防人員獲報後趕往現場救援，透過空拍發現受困者。記者劉星君／翻攝
消防人員獲報後趕往現場救援，透過空拍發現受困者。記者劉星君／翻攝
消防人員獲報後趕往現場救援。記者劉星君／翻攝
消防人員獲報後趕往現場救援。記者劉星君／翻攝

