男疑持槍場面緊張 警冷靜應變…竹市警專生：難忘實習經驗

中央社／ 新竹市24日電

竹市1名男子日前揚言輕生，警方獲報到場赫見男子持槍，場面緊張，經迅速應變並在多組警力支援下，最終確認男子拿的是槍型辣椒噴霧，參與過程的警專生直呼是難忘實習經驗。

新竹市警察局第二分局長林炎巨向中央社記者表示，關東橋派出所日前接獲通報，1名男子疑有輕生念頭，立即派巡邏警網前往通報地點，但該地址無人回應，經比對系統資料後，鎖定報案人可能的另一住所，迅速趕往查處。

警方指出，進入屋內發現雜物堆積，且光線昏暗，1名員警靠近時，發現房內男子手持疑似槍械，立即大喊「有槍、後退」，同時將隨行的實習生推開，依標準作業程序（SOP）通知支援，5分鐘內共8名警力趕抵，合力進入房間。

男子情緒激動並辱罵員警，警方說，由於男子疑持槍，場面一度緊張，員警手持盾牌衝進房內，並對男子使用辣椒水控制，經確認男子拿的是外型類似手槍的辣椒噴霧器，虛驚一場，隨後將男子上銬送醫安置。

參與出勤的張姓警專生說，學長姐總叮嚀他實習就是要打好基本功，跟指導員出勤學習要用心，懂得SOP、保護自己，此次出勤深刻體會到學長姊在第一線的冷靜應變與彼此保護的重要性。

張姓警專生說，被學長強力推開並大喊「有槍，後退」的一幕，至今印象深刻，是實習中的難忘經驗，更加理解警察工作的責任與使命，盼自己未來也能成為守護社會的專業警察。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

