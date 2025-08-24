影／台南小黃靜止停路肩 突然左轉猛撞直行車…網：把自己當機車開

50歲吳姓男子昨天早上11時許駕駛計程車靜止停在台南市北區小東路路肩，卻突然大左轉東光路，與20歲邱姓女子駕駛的直行轎車發生交通事故；由於撞擊力道大，吳一開始頭暈無法下車，經救護人員檢測才確認並無大礙，沒有外傷，警方已對吳開出未依規定轉彎罰單。

網友lok999__昨天下午2時許在threads發布車禍現場直擊影片，指出行經小東路與東光路二段交叉口，當時綠燈亮起，前方停等的車輛已經塞滿路口，她停在前一個路口的停止線（外車道），內車道這時候是空的；結果一輛計程車竟然從路肩硬生生左轉，想直接切進東光路。

lok999__表示，悲劇馬上發生，內車道的白色奧迪A3當場被攔腰撞上，看到這一幕還以為在演動作片，小黃居然違規左轉，開車真的要守規矩啊；網友紛紛留言「那邊是機車待轉區，這台小黃把自己當機車開，還搶快闖紅燈....天才」、「那個地方常常有車子開上人行道，然後就像小黃一樣開出來」。

台南市警第五分局交通分隊分隊長楊力行說明，昨天早上11時許，50歲吳姓計程車與直行轎車發生交通事故，吳經治療後無大礙，雙方駕駛均無酒駕情況；由於計程車駕駛於多車道左轉時，未先駛入內側車道，已依道管條例舉發，後續車輛賠償問題由雙方自行協商。