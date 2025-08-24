以為被盜走！日籍旅客行李放置物櫃竟消失 捷警追查「虛驚一場」

快訊

中央社／ 台北24日電

1名日籍男旅客日前將隨身行李袋放於北捷南港展覽館站內的置物櫃，結果卻不翼而飛，捷警獲報循線追查發現，是日男未成功上鎖而遭移置他櫃，所幸完璧歸趙、虛驚一場。

台北市警察局捷運警察隊今天發布新聞稿表示，捷運警察第三分隊警員張文乙、葉峻長日前執勤時獲報，台北捷運南港展覽館站有名日籍男旅客的行李袋不翼而飛，立即協助處理。

經初步了解，日籍男旅客來台遊玩，並將行李袋放置在南港展覽館站9號置物櫃內，但稍晚返回要拿取行李袋時，發現置物櫃已無法開啟。

經捷警調閱監視器影像發現，日籍男旅客因不熟悉置物櫃操作，放妥行李袋後，以為付款後置物櫃門即上鎖，便轉身離去，但置物櫃實際並未上鎖；後續有其他旅客要使用此置物櫃時看見櫃內有行李袋，便將行李袋拿出置於地上。

隨後，有置物櫃維護人員巡視時發現行李袋置放地上，才將其改放置其他空置物櫃內。

不知情的日籍男旅客後來返回要拿取行李袋時，才會驚覺櫃門無法開啟，所幸經捷警多方查詢、確認後，發現只是虛驚一場，並順利在其他置物櫃中找到報案人的行李袋，現場清點確認內容物品無誤後，協助歸還日籍男旅客。

日籍男旅客對於捷警迅速幫忙找回失物的效率讚賞不已，並安心繼續後續在台旅程。

一名日籍男旅客日前將行李袋放置在台北捷運南港展覽館站置物櫃內，但未成功上鎖，被其他旅客拿出置於地上，維護人員巡視時，將其改放置其他空置物櫃內，發現行李袋不翼而飛的日籍男旅客在捷警多方查詢下，才順利尋回行李袋。圖／翻攝照片（中央社）
