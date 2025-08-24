以為被盜走！日籍旅客行李放置物櫃竟消失 捷警追查「虛驚一場」

1名日籍男旅客日前將隨身行李袋放於北捷南港展覽館站內的置物櫃，結果卻不翼而飛，捷警獲報循線追查發現，是日男未成功上鎖而遭移置他櫃，所幸完璧歸趙、虛驚一場。

台北市警察局捷運警察隊今天發布新聞稿表示，捷運警察第三分隊警員張文乙、葉峻長日前執勤時獲報，台北捷運南港展覽館站有名日籍男旅客的行李袋不翼而飛，立即協助處理。

經初步了解，日籍男旅客來台遊玩，並將行李袋放置在南港展覽館站9號置物櫃內，但稍晚返回要拿取行李袋時，發現置物櫃已無法開啟。

經捷警調閱監視器影像發現，日籍男旅客因不熟悉置物櫃操作，放妥行李袋後，以為付款後置物櫃門即上鎖，便轉身離去，但置物櫃實際並未上鎖；後續有其他旅客要使用此置物櫃時看見櫃內有行李袋，便將行李袋拿出置於地上。

隨後，有置物櫃維護人員巡視時發現行李袋置放地上，才將其改放置其他空置物櫃內。

不知情的日籍男旅客後來返回要拿取行李袋時，才會驚覺櫃門無法開啟，所幸經捷警多方查詢、確認後，發現只是虛驚一場，並順利在其他置物櫃中找到報案人的行李袋，現場清點確認內容物品無誤後，協助歸還日籍男旅客。

日籍男旅客對於捷警迅速幫忙找回失物的效率讚賞不已，並安心繼續後續在台旅程。