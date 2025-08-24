影／車禍影像曝！她從機車後座拋飛落地腦死 捐贈2器官遺愛人間

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

蘇姓男子22日無照騎機車載邱姓女子，疑闖紅燈通過路口時，直接撞上綠燈前進的計程車左側車身。車禍影像今天曝光，機車撞上計程車瞬間，蘇男和邱女都被拋飛再落地。蘇男傷勢較輕逃離現場，邱女傷勢嚴重，醫師昨晚二度判定腦死後，家人同意器捐，摘取肝臟與眼角膜遺愛人間。

基隆市警局第三分局今天表示，19歲蘇男並沒有考取機車駕照，22日清晨他騎家中的機車，載邱女沿明德二路六堵往五堵方向行駛，在通過工東路口時遇紅燈仍加速前行，撞上工東路轉為綠燈，開車前進通過路口計程車左後車門處。

現場監視器畫面顯示，計程車在綠燈亮起緩慢前進要左轉明德二路時，蘇男騎機車似未煞車，直接撞上計程車後，連人帶車都騰空飛起，機車轉了180°落地，蘇男和邱女也往前拋飛。邱女拋飛距離比蘇男遠，落地後失去意識。蘇男只受輕傷，待在現場一小段時間，並有從現場地面撿拾物品的動作，後來趁他人未注意時逃離現場。

邱女的爸爸接獲通知，前往基隆長庚醫院照顧女兒，並在網路發文，指女兒傷勢不樂觀，竟還被丟在路上感到心痛。他請認識蘇男的人，轉告蘇「躲起來不面對」，至少把女兒的手機還給他，因為她的照片都在手機裡。

警方今天表示，百福派出所員警得知發生車禍趕往現場，消防局也派人車前來救護，將邱女送往基隆長庚醫院急救。警方調閱現場及周邊監視器影像，查出蘇男身分，22日下午通知到案，製作筆錄後依肇事逃逸罪嫌，將全案函送基隆地檢署偵辦。

據了解，蘇男、邱女和另兩名友人22日凌晨KTV聚會，4人的包廂消費商品有啤酒，但蘇男接受酒測，數值為０。蘇供稱發生車禍後，因為太緊張才會離開。他否認拿走邱女的手機，警方在事故現場採證及路口一帶搜尋，至今未找到邱女的手機。

邱女被送到醫院急救時仍有呼吸心跳，但因頭部受重創，傷勢嚴重。急救1天未見好轉，家屬同意腦死後捐出器官，經醫院兩度判定腦死，醫護人員昨天深夜進行手術，摘取邱女的肝臟與眼角膜遺愛人間。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇男22日騎機車載邱女與計程車發生車禍後，丟下機車和邱女逃離現場。警方查出蘇男涉案，製作筆錄後依公共危險罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
蘇男22日騎機車載邱女與計程車發生車禍後，丟下機車和邱女逃離現場。警方查出蘇男涉案，製作筆錄後依公共危險罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝

