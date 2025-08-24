自以為被罵暴怒！北市莽男踹破超商玻璃、砸早餐店遭管束

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

吳姓男子今早在台北市大同區某超商內與其他民眾起口角，情緒失控踹破超商玻璃門，徒手攻擊路人頭部，又到鄰近早餐店砸場，警方獲報將其管束並帶回，由於傷者暫未提告，但超商及早餐店業者皆提告毀損罪，警詢後將依刑法毀損罪、社會秩序維護法送辦。

警方調查，40歲吳男今早8時許在大同區長安西路一家超商內，出腳踹破超商玻璃門後，徒手攻擊一名路人，導致對方頭部紅腫，又毀損路旁停放車輛的照後鏡，及店家擺放在騎樓內的旗桿，斷裂的旗桿噴飛波及另名路人，導致對方右腳擦挫傷，吳男後續又到鄰近早餐店砸場，翻倒桌椅及停放路邊的機車、腳踏車。

據悉，吳男起初是在逛超商時，誤以為店內另名民眾在辱罵自己，隨後便情緒失控並滋事。轄區大同分局員警獲報後到場，吳男仍情緒高漲，員警見其有傷人及自傷之虞，旋即壓制吳男，施以保護管束並強制送醫。

警方表示，遭波及的2名傷者目前暫未提告，但受害的超商及早餐店業者已提告毀損罪，全案詢後將依刑法毀損罪、社會秩序維護法送辦。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

吳姓男子今早在台北市大同區某超商內與其他民眾起口角，情緒失控打破超商玻璃門，徒手攻擊路人頭部，又到鄰近早餐店砸場。記者李隆揆／翻攝
超商 提告 情緒 失控 北市 早餐店

