影／車流中無助徘徊…86歲失智翁騎車迷路 員警護送回家

台中市潭子區一名86歲老翁前天騎腳踏車外出散心，因失智返家時迷失方向，在車流繁忙的道路上徘徊不定，無助且危險，大雅警分局潭北所員警獲報後趕赴現場，擔心老翁在危險路段發生意外，立即護送返家，讓驚慌失措的老翁放心，家屬很感激。

大雅警分局潭北派出所警員楊勝傑、林靖晏本月22日上午10時9分巡邏時接獲報案，台中市潭子區豐原聯絡道高架橋上有一名老翁在現場牽著腳踏車，疑似迷路。

兩警迅速趕抵現場，發現是86歲廖姓老翁牽著腳踏車在場，眼神中流露出不安與茫然，員警擔心其安危，耐心詢問，老翁表示，自己住在豐原區，常會騎腳踏車到潭子區一帶兜風散心，這次因一時恍神，返家途中迷失方向，在高架橋上徘徊試圖尋找熟悉地標。

高架橋路段車流量大、車速偏高，且路幅狹窄、無安全人行空間，員警決定以巡邏車載送老翁及其腳踏車返所查證身分。

老翁褲子口袋中的聯絡資訊確認住豐原區，員警開車護送其返家，其妻看到丈夫平安無事時鬆了一口氣，告知警方她丈夫因年事已大近期疑似患有失智症，幸好遇到熱心民眾及溫暖的警方協助，才能順利找回丈夫。

警方表示，若家中有失智老人，可在其衣服繡上姓名及電話，或是戴上防走失手環，使警方或善心人士能迅速聯繫到家屬，同時須多加注意老人家動態，盡量有家屬在旁照顧，別讓他們獨自外出以增加危險，若路上遇有迷失老人可撥打110尋求警方協助，讓迷失老人能安全返家。