快訊

男童參加夏令營遭熱油燙傷...家長批處理不當、助教滑手機 中原大學坦承疏失

吳思瑤表態不再續任民進黨團幹事長 陳培瑜請辭書記長

影／車流中無助徘徊…86歲失智翁騎車迷路 員警護送回家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市潭子區一名86歲老翁前天騎腳踏車外出散心，因失智返家時迷失方向，在車流繁忙的道路上徘徊不定，無助且危險，大雅警分局潭北所員警獲報後趕赴現場，擔心老翁在危險路段發生意外，立即護送返家，讓驚慌失措的老翁放心，家屬很感激。

大雅警分局潭北派出所警員楊勝傑、林靖晏本月22日上午10時9分巡邏時接獲報案，台中市潭子區豐原聯絡道高架橋上有一名老翁在現場牽著腳踏車，疑似迷路。

兩警迅速趕抵現場，發現是86歲廖姓老翁牽著腳踏車在場，眼神中流露出不安與茫然，員警擔心其安危，耐心詢問，老翁表示，自己住在豐原區，常會騎腳踏車到潭子區一帶兜風散心，這次因一時恍神，返家途中迷失方向，在高架橋上徘徊試圖尋找熟悉地標。

高架橋路段車流量大、車速偏高，且路幅狹窄、無安全人行空間，員警決定以巡邏車載送老翁及其腳踏車返所查證身分。

老翁褲子口袋中的聯絡資訊確認住豐原區，員警開車護送其返家，其妻看到丈夫平安無事時鬆了一口氣，告知警方她丈夫因年事已大近期疑似患有失智症，幸好遇到熱心民眾及溫暖的警方協助，才能順利找回丈夫。

警方表示，若家中有失智老人，可在其衣服繡上姓名及電話，或是戴上防走失手環，使警方或善心人士能迅速聯繫到家屬，同時須多加注意老人家動態，盡量有家屬在旁照顧，別讓他們獨自外出以增加危險，若路上遇有迷失老人可撥打110尋求警方協助，讓迷失老人能安全返家。

台中市潭子區豐原聯絡道高架橋上前天一名老翁在場牽著腳踏車，疑似迷路，員警到場協助，護送他回家。圖／警方提供
台中市潭子區豐原聯絡道高架橋上前天一名老翁在場牽著腳踏車，疑似迷路，員警到場協助，護送他回家。圖／警方提供

豐原 丈夫 腳踏車 失智症 高架橋

延伸閱讀

罷免投票倒數最後一天 中三選區楊瓊瓔、罷團掃街站路口從早到晚

彰化員林市巧思 斥資近2千萬改造台鐵鐵路高架橋下空間為社區活動中心

823罷免投票大雅警分局辦理罷免查察座談會 檢察長率隊出席

影／囂張！員林1怪客騎腳踏車「砍行進中汽機車後照鏡」 警方追緝

相關新聞

美籍醉漢闖士林夜市服飾店揮玩具刀 嚇壞民眾店員急報警

美籍L姓男子昨晚酒後持塑膠玩具刀在士林夜市某服飾店揮舞滋事，店員勸阻未果，報警處理，警方旋即到場將L帶返警所調查，詢後依...

騎士出車禍丟下受傷女客落跑 傷者父：至少還手機 女兒照片在裡面

基隆市蘇男騎機車載邱女與計程車發生車禍後，丟下機車和邱女逃離現場。女子的爸爸在網路發文，指女兒傷勢不樂觀還被丟在路上，請...

影／小琉球花瓶岩北方1浬遊艇機械故障 海巡救援17遊客獲救

海巡署艦隊分署高雄海巡隊昨下午4時12分接獲報案，小琉球花瓶岩北方約1浬處，一艘遊艇突然機械故障失去動力，船上2名船員、...

台中大遠百電梯假日故障...19人困2、3樓夾層1小時才脫困

台中市消防局在今天上午11時許，接獲民眾報案，稱受困在台中大遠百的電梯內，黎明消防分隊獲報到場發現，有19名顧客受困電梯...

影／桃園男追正妹不滿被指跟騷提告 故意開車撞女釀4人輕重傷

桃園市23歲邱姓男子瘋狂追求一名年輕女子，女方向平鎮警方申請保護令，引發邱男不滿，昨晚至女方上班處理論，女子由男同事騎機...

以為被盜走！日籍旅客行李放置物櫃竟消失 捷警追查「虛驚一場」

1名日籍男旅客日前將隨身行李袋放於北捷南港展覽館站內的置物櫃，結果卻不翼而飛，捷警獲報循線追查發現，是日男未成功上鎖而遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。