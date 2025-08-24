快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

許姓男子昨清晨開車從台北市新生南路左轉信義路時，與新生南路對向周姓男子騎乘機車碰撞，周被送醫住進加護病房，沒有生命危險；警方初判許未依號誌指示左轉、周車速過快，正在調查肇事原因。

警方調查，39歲許姓男子昨清晨6時許駕駛休旅車，沿北市大安區新生南路1段往南行駛，左轉信義路3段，與54歲周姓男子沿新生南路2段往北行駛騎乘機車碰撞，周噴飛摔在休旅車引擎蓋上落地；他意識清楚，左手及雙腳開放性骨折、身體多處擦挫傷，被消防隊送醫救治住進加護病房觀察。

員警到場發現，休旅車頭凹毀、機車車身多處毀損，觀察許無酒味酒容，未實施酒測，調閱監視器

初判許未等左轉號誌亮起便左轉、周車速過快煞車不及，正在調查肇事原因。

許姓男子昨清晨開車從台北市新生南路左轉信義路時，與新生南路對向周姓男子騎乘機車碰撞，周被送醫沒有生命危險。記者李奕昕／翻攝
休旅車疑不等左轉燈亮就轉彎 騎士撞飛摔引擎蓋進加護病房

許姓男子昨清晨開車從台北市新生南路左轉信義路時，與新生南路對向周姓男子騎乘機車碰撞，周被送醫住進加護病房，沒有生命危險；...

