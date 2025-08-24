聽新聞
38歲女山友攀登嘉明湖高山症發作 空勤直升機救下山
5人團體前往台東嘉明湖登山，今早其中一名女隊友疑似高山症發作無法走路，隊友報案求助，台東縣消防局山域專責隊集結後申請協助空勤總隊直升機空中後送，即時將人載下山送往基督教醫院治療，女山友獲救時意識清楚沒有大礙。
台東縣消防局指出，今早8時左右，消防局接獲報案，報案者指稱一行5人身處嘉明湖營地，其中一名38歲曾姓女隊友疑似高山症發作，身體不適且無法行走。
消防局獲報後，關山大隊山域專責隊人員集結，並同步申請直升機空中救援，山屋管理員前往現場協助。上午9時24分，空勤總隊直升機從基地起飛，並於9時55分完成救援作業返程，患者載運至安全地點。女山友可自行上下直升機，救護車送往基督教醫院治療。
