7人到霧台玩漂漂河漂到對岸 見水流湍急不敢移動報案求救
屏東縣消防局今上午11時接獲報案，7人在霧台鄉玩漂漂河，但水流湍急，一行人越玩越害怕，在到三地門鄉達來村隘寮溪附近靠岸後，在岸邊不敢移動過溪，隨即報案； 消防人員出動趕往現場中，先在霧台鄉古川大橋集結，將趕往現場救援。
消防局指出，今上午11點接獲報案，7人分別是4男3女在霧台鄉玩漂漂河，漂到隘寮溪岸時靠岸，不敢過溪，趕緊報案，出動三地門，瑪家分隊及特搜大隊，共計7車13人前往搶救，指揮官特搜大隊長陳世鴻，中午12時7分，搜救人員在霧台鄉谷川大橋集結，準備下艇前往該7名遊客受困地點，7人平安。
霧台鄉公所曾在2020年推出在哈尤溪下游峽谷推出「漂漂河」遊程，從神山部落到谷川大橋，且是季節限定每年11月到隔年5月估水期，但該遊程後來就沒有再推出。
