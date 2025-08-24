快訊

麻衣揭「豪門婚姻內幕」！僅維持1年半甜蜜 王泉仁出門上班再沒回家

德雷克海峽規模7.5地震 郭鎧紋示警：強震變多 1事直接影響台灣

抗發炎、保護心血管 營養師分享吃櫻桃9大健康功效

聽新聞
0:00 / 0:00

7人到霧台玩漂漂河漂到對岸 見水流湍急不敢移動報案求救

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今上午11時接獲報案，7人在霧台鄉玩漂漂河，但水流湍急，一行人越玩越害怕，在到三地門鄉達來村隘寮溪附近靠岸後，在岸邊不敢移動過溪，隨即報案； 消防人員出動趕往現場中，先在霧台鄉古川大橋集結，將趕往現場救援。

消防局指出，今上午11點接獲報案，7人分別是4男3女在霧台鄉玩漂漂河，漂到隘寮溪岸時靠岸，不敢過溪，趕緊報案，出動三地門，瑪家分隊及特搜大隊，共計7車13人前往搶救，指揮官特搜大隊長陳世鴻，中午12時7分，搜救人員在霧台鄉谷川大橋集結，準備下艇前往該7名遊客受困地點，7人平安。

霧台鄉公所曾在2020年推出在哈尤溪下游峽谷推出「漂漂河」遊程，從神山部落到谷川大橋，且是季節限定每年11月到隔年5月估水期，但該遊程後來就沒有再推出。

消防人員下艇前往搜救中。記者劉星君／翻攝
消防人員下艇前往搜救中。記者劉星君／翻攝
救援人員到谷川大橋下方集結。記者劉星君／翻攝
救援人員到谷川大橋下方集結。記者劉星君／翻攝

害怕 屏東縣 消防人員

延伸閱讀

深夜掉阿里山50米山谷 後車報案警消救援嘉義騎士撿回一命

竹南85歲老翁疑誤打排檔釀三車事故　3人送醫無大礙

苗栗縣第二起亂丟廢石棉瓦 里長擔心破窗效應汙染環境急報案

新莊深夜離奇車禍 女駕駛疑恍神自撞 賓士車掛橋墩意外瞬間曝光

相關新聞

美籍醉漢闖士林夜市服飾店揮玩具刀 嚇壞民眾店員急報警

美籍L姓男子昨晚酒後持塑膠玩具刀在士林夜市某服飾店揮舞滋事，店員勸阻未果，報警處理，警方旋即到場將L帶返警所調查，詢後依...

騎士出車禍丟下受傷女客落跑 傷者父：至少還手機 女兒照片在裡面

基隆市蘇男騎機車載邱女與計程車發生車禍後，丟下機車和邱女逃離現場。女子的爸爸在網路發文，指女兒傷勢不樂觀還被丟在路上，請...

影／小琉球花瓶岩北方1浬遊艇機械故障 海巡救援17遊客獲救

海巡署艦隊分署高雄海巡隊昨下午4時12分接獲報案，小琉球花瓶岩北方約1浬處，一艘遊艇突然機械故障失去動力，船上2名船員、...

台中大遠百電梯假日故障...19人困2、3樓夾層1小時才脫困

台中市消防局在今天上午11時許，接獲民眾報案，稱受困在台中大遠百的電梯內，黎明消防分隊獲報到場發現，有19名顧客受困電梯...

影／桃園男追正妹不滿被指跟騷提告 故意開車撞女釀4人輕重傷

桃園市23歲邱姓男子瘋狂追求一名年輕女子，女方向平鎮警方申請保護令，引發邱男不滿，昨晚至女方上班處理論，女子由男同事騎機...

休旅車疑不等左轉燈亮就轉彎 騎士撞飛摔引擎蓋進加護病房

許姓男子昨清晨開車從台北市新生南路左轉信義路時，與新生南路對向周姓男子騎乘機車碰撞，周被送醫住進加護病房，沒有生命危險；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。