高雄2行人路口停等遭機車碰撞 1人傷重觀察中
林姓男子今天凌晨騎機車行經高雄前鎮區一處路口時，不慎與2名疑在停等紅綠燈的行人發生碰撞，造成3人受傷，其中，李姓男子頭部受創，目前仍在醫院觀察中，肇事原因待調查。
高雄市政府警察局前鎮分局員警說明，年約19歲林男凌晨1時許騎機車沿中山二路由南往北直行，行經中山二路與新光路口時，碰撞2名在中山二路行人穿越道上停等紅燈的民眾，分別為26歲李男及26歲郭姓女子。
警方表示，事故造成李男頭部受傷且意識模糊，經送醫急救，目前仍在加護病房觀察中，另外，林男及郭女則有多處挫傷，經送醫救治，暫無生命危險。
警方指出，經檢測確認林男無酒駕，初步研判為林男未注意車前狀況，而李、郭2名行人在紅燈時站立於斑馬線上致肇事，相關責任將由交通大隊進行後續分析研判。
