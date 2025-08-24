越南籍男子在桃園區泰山街見警車出現就立刻躲進汽車旅館，被眼尖的員警發現並上前攔查，沒想到他竟倒臥在員工休息室內裝睡。圖：讀者提供

桃園市今（24）日凌晨1時許，一名31歲越南籍男子在桃園區泰山街見警車出現就立刻躲進汽車旅館，被眼尖的桃園警分局員警發現並上前攔查，沒想到他竟倒臥在員工休息室內裝睡。經查，其出示的居留證也非本人所有，經警方盤問，確定為失聯移工，隨即依規定移送移民署專勤隊收容。

休息室內3名員工見員警衝進來都嚇了一跳，經指認該男子並非店內員工且都不認識。圖：讀者提供

警方說明，今日凌晨中路派出所警員鐘嘉呈及劉曼竹巡邏行經泰山街時，一名男子見到警車馬上躲進某汽車旅館內，員警立即進行攔查。該男子見到員警跟來立即加速逃逸，員警請旅館員工配合搜尋，於員工休息室發現該男子竟躺在地上睡覺，對於員警的呼叫完全沒反應，休息室內3名員工見員警衝進來都嚇了一跳，經指認該男子並非店內員工且都不認識。

警方進一步表示，員警將男子叫醒，他出示一張居留證，立即被員警識破非其所有，經詳細盤問，確認其身分越南籍、31歲、居留效期在2014年2月逾期通報失聯，已經被通報失聯11年半，員警立即依規定將其移送移民署專勤隊收容。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失聯11年半！移工心虛躲旅館「倒頭就睡」警1招破解逮人