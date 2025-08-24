快訊

麻衣揭「豪門婚姻內幕」！僅維持1年半甜蜜 王泉仁出門上班再沒回家

德雷克海峽規模7.5地震 郭鎧紋示警：強震變多 1事直接影響台灣

抗發炎、保護心血管 營養師分享吃櫻桃9大健康功效

聽新聞
0:00 / 0:00

失聯11年半！移工心虛躲旅館「倒頭就睡」警1招破解逮人

桃園電子報／ 桃園電子報

1 1
越南籍男子在桃園區泰山街見警車出現就立刻躲進汽車旅館，被眼尖的員警發現並上前攔查，沒想到他竟倒臥在員工休息室內裝睡。圖：讀者提供

桃園市今（24）日凌晨1時許，一名31歲越南籍男子在桃園區泰山街見警車出現就立刻躲進汽車旅館，被眼尖的桃園警分局員警發現並上前攔查，沒想到他竟倒臥在員工休息室內裝睡。經查，其出示的居留證也非本人所有，經警方盤問，確定為失聯移工，隨即依規定移送移民署專勤隊收容。

2 3
休息室內3名員工見員警衝進來都嚇了一跳，經指認該男子並非店內員工且都不認識。圖：讀者提供

警方說明，今日凌晨中路派出所警員鐘嘉呈及劉曼竹巡邏行經泰山街時，一名男子見到警車馬上躲進某汽車旅館內，員警立即進行攔查。該男子見到員警跟來立即加速逃逸，員警請旅館員工配合搜尋，於員工休息室發現該男子竟躺在地上睡覺，對於員警的呼叫完全沒反應，休息室內3名員工見員警衝進來都嚇了一跳，經指認該男子並非店內員工且都不認識。

警方進一步表示，員警將男子叫醒，他出示一張居留證，立即被員警識破非其所有，經詳細盤問，確認其身分越南籍、31歲、居留效期在2014年2月逾期通報失聯，已經被通報失聯11年半，員警立即依規定將其移送移民署專勤隊收容。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失聯11年半！移工心虛躲旅館「倒頭就睡」警1招破解逮人

延伸閱讀：

  1. 桃園航空城菓林里集體造鎮啟動 張善政：安置街廓開發重要里程碑
  2. 融合教育成果亮眼 桃園5特教老師獲教育部表揚

桃園 移民署 失聯移工

延伸閱讀

台中移工今年車禍已破千件 交大辦19場宣導盼降低

影／新北汙水下水道傳工安全意外 2移工1死1傷

移工逾期未歸遭警攔查 1男拔腿狂奔、1女跳下北港大橋

全家就是你家！全家一起友善移工 共融到歸屬 讓台灣成為第二個家

相關新聞

美籍醉漢闖士林夜市服飾店揮玩具刀 嚇壞民眾店員急報警

美籍L姓男子昨晚酒後持塑膠玩具刀在士林夜市某服飾店揮舞滋事，店員勸阻未果，報警處理，警方旋即到場將L帶返警所調查，詢後依...

騎士出車禍丟下受傷女客落跑 傷者父：至少還手機 女兒照片在裡面

基隆市蘇男騎機車載邱女與計程車發生車禍後，丟下機車和邱女逃離現場。女子的爸爸在網路發文，指女兒傷勢不樂觀還被丟在路上，請...

影／小琉球花瓶岩北方1浬遊艇機械故障 海巡救援17遊客獲救

海巡署艦隊分署高雄海巡隊昨下午4時12分接獲報案，小琉球花瓶岩北方約1浬處，一艘遊艇突然機械故障失去動力，船上2名船員、...

台中大遠百電梯假日故障...19人困2、3樓夾層1小時才脫困

台中市消防局在今天上午11時許，接獲民眾報案，稱受困在台中大遠百的電梯內，黎明消防分隊獲報到場發現，有19名顧客受困電梯...

影／桃園男追正妹不滿被指跟騷提告 故意開車撞女釀4人輕重傷

桃園市23歲邱姓男子瘋狂追求一名年輕女子，女方向平鎮警方申請保護令，引發邱男不滿，昨晚至女方上班處理論，女子由男同事騎機...

休旅車疑不等左轉燈亮就轉彎 騎士撞飛摔引擎蓋進加護病房

許姓男子昨清晨開車從台北市新生南路左轉信義路時，與新生南路對向周姓男子騎乘機車碰撞，周被送醫住進加護病房，沒有生命危險；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。