騎士出車禍丟下受傷女客落跑 傷者父：至少還手機 女兒照片在裡面

基隆市蘇男騎機車載邱女與計程車發生車禍後，丟下機車和邱女逃離現場。女子的爸爸在網路發文，指女兒傷勢不樂觀還被丟在路上，請認識蘇男的人轉告他，躲起來不面對，但至少把女兒的手機還給他，因為她的照片都在手機裡。警方今天表示，當天就找到蘇男，並製作筆錄後送辦。

基隆市七堵區工東街、明德二路口，22日上午6時許發生機車與計程車碰撞車禍後，騎士自行離開現場，坐在機車後座的女乘客倒地受傷，由消防局派遣救護車送醫。

邱父事後在臉書的地方社團貼文，寫出19歲蘇男的姓名，指蘇22日早上6時許，騎機車載著她的女兒出了車禍，竟然把她人丟在路上，目前非常不樂觀。邱父請認識蘇男的人幫他轉達，告訴蘇男「你躲起來不面對，那至少你把我女兒的手機還給我，她的照片都在手機裡。」

不少網友轉貼邱父的貼文，說明車禍發生在22日上午6時許，地點在工東街和明德二路口，請大家幫幫忙協尋手機以及行車記錄器。

基隆警三分局今天說，百福派出所員警當天接獲通報發生車禍就前往現場，肇事的騎士把機車和邱女留在現場，自行離去，邱女後來由救護車送醫治療。

警方調閱現場及周邊監視器影像，查出蘇男身分，22日下午通知到他，前往派出所說明。警方在製作筆錄後，將全案依涉犯刑法公共危險肇事逃逸罪嫌，函送基隆地檢署偵辦。