聽新聞
0:00 / 0:00
富二代少東欠債千萬避不見面 知名當歸鴨店凌晨遭開車衝撞
新北市1間知名的當歸鴨連鎖店，疑因少東在外積欠大筆債務，本月4日深夜位於新莊總店及樹林分店遭潑紅漆，警方迅速逮人送辦。不料今天凌晨2間店竟遭開車衝撞，所幸並未造成人員傷亡。新莊警懷疑與債務糾紛有關，目前已鎖定對象追緝中。
據了解，這間知名的當歸鴨連鎖店在新莊、樹林經營已超過18年，傳出年營收逾億元。但該店少東疑因沾上線上博弈欠債，為了還款竟向地下錢莊借貸，利滾利讓債務問題雪上加霜。
該店少東因無力償還，債權人及錢莊找上經營當歸鴨店的少東父母要錢，但少東父母認為兒子自己的債務要自己處理不願替其償還，錢莊討債不成竟於本月4日深夜找22歲林男與28歲江男，到當歸鴨店的樹林分店及新莊總店潑紅漆。警方獲報1小時內將2人逮捕，2人偵詢時表示因少東不還40萬債務，因而找他爸媽要。警方巡後依毀損及恐嚇罪嫌函送。
不料今天凌晨4時許當歸鴨店新莊總店竟遭不明人士倒車碰撞，附近民眾聽聞巨大撞擊聲立即報警，新莊警獲報趕抵時嫌犯已駕車離去。警方調閱監視器發現該車衝撞新莊總店鐵門後，竟開往樹林店再度衝撞鐵門，新莊、樹林警方立即共組專案小組，經查疑涉少東債務糾紛，目前已鎖定涉案對象積極追緝中。
