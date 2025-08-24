阿里山公路重機自撞 騎士墜50米深谷擦挫傷

快訊

中央社／ 嘉義縣24日電

嘉義阿里山公路35.8公里處，昨天深夜發生大型重機車自撞墜谷意外，鄭姓騎士跌落邊坡約50公尺深山谷，被救起時身體多處擦挫傷，無生命危險，事故原因待調查釐清。

嘉義縣消防局昨天深夜10時49分據報，指阿里山公路（台18線）35.8公里處附近發生車禍，派遣救護車趕抵，發現為機車車禍，1名男騎士摔落約50公尺深的山谷，消防人員立即架設繩索協助脫困，傷者意識清楚、肢體受傷，立即送醫治療。

嘉義縣警察局中埔分局表示，這起大型重機車自撞交通事故，為46歲鄭姓男子獨自騎乘1部黃牌重機車，沿阿里山公路下山方向行駛；在行經35.8公里處時，疑失控撞上同向外側水泥護欄，鄭男跌落邊坡約50公尺深山谷受困，所騎機車碰撞後滑行至對向車道旁水溝內。

警方表示，鄭男酒測值為零，詳細肇事原因待調查釐清。阿里山公路山區路段道路彎道眾多，籲請用路人行駛時減速慢行，避免發生交通事故。

嘉義 阿里山 交通事故

