男疑追求不成又遭告開車撞人 警依殺人未遂罪送辦

中央社／ 桃園24日電

桃園市警局平鎮分局今天表示，23日晚間1名男子疑因單方面追求未果又遭女方依跟騷法提告，竟開車撞擊女子及其友人，警方表示，已將男性嫌犯逮捕，調查後依殺人未遂罪移送法辦。

有民眾在社群軟體發文，平鎮區23日晚間疑似發生感情糾紛，一輛男女雙載機車遭白色轎車連續撞擊，不但撞倒電線桿，機車駕駛也送醫。自稱遭撞男子則回覆發文表示，與女生只是朋友，肇事者是名瘋狂追求者，女性友人已報案，沒想到他與女性友人前往警局時，遭瘋狂追求者3度衝撞，不但自己右髖關節斷裂，女性友人也遭男子暴力。

平鎮分局平鎮派出所副所長歐建宗接受媒體聯訪表示，警方初步調查涉案男嫌因單方面追求被害女生未果，女方日前已提出跟騷法告訴並申請保護令，男嫌23日又到女方上班處理論，女子因此與男性友人在下班返家前想再前往平鎮派出所，請警方約束男嫌行為，未料途中遭男嫌駕車撞擊。警方隨後將犯嫌逮捕，調查後將依殺人未遂罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

桃園市消防局說，事故造成3人受傷，機車駕駛王男出現大腿疼痛、手背擦傷；汽車駕駛邱男為頭部、下腹部及手臂疼痛，2人意識清楚經緊急救護處置後送醫。另有一名路人遭波及大腿擦傷，但表明輕傷拒絕送醫。

女生 桃園 殺人未遂

