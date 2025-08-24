聽新聞
竹圍漁港直銷中心火警 2樓餐廳起火竄黑煙遊客急逃
桃園市大園區竹圍漁港魚產品直銷中心今上午傳出火警，大樓2樓餐廳廚房不明原因起火，現場冒出大量黑煙，消防人員到場救援13分鐘即撲滅火勢，所幸無人受傷受困。
桃園市消防局今上午10時11分接獲通報，大園區竹圍漁港發生火警，派遣第三大隊竹圍分隊到場確認，現場為3層樓建築，2樓廚房起火，立即佈水線射水灌救，現場無人員受傷受困。
初步了解，該大樓為竹圍漁港魚產品直銷中心，1樓為生鮮魚貨攤販，2、3樓為現撈魚產餐廳，內由多家攤商組成，是許多遊客前往竹圍漁港必去的地點之一；火警發生後現場遊客及店家急忙逃生，大樓外不斷竄出黑煙，現場濃煙密佈。
對此消防人員於上午10時30分控制火勢，隨後於32分撲滅，共出動消防人員42名、消防車13輛及救護車1輛，起火原因及損失情形待進一步調查釐清。
