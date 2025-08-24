快訊

李在明外交首站選東京棄華府！專家：韓日破冰跟台灣有關 1情況是變數

誇張顏藝在台爆紅！京扇子職人大西里枝猝逝　享年35歲

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

竹圍漁港直銷中心火警 2樓餐廳起火竄黑煙遊客急逃

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區竹圍漁港魚產品直銷中心今上午傳出火警，大樓2樓餐廳廚房不明原因起火，現場冒出大量黑煙，消防人員到場救援13分鐘即撲滅火勢，所幸無人受傷受困。

桃園市消防局今上午10時11分接獲通報，大園區竹圍漁港發生火警，派遣第三大隊竹圍分隊到場確認，現場為3層樓建築，2樓廚房起火，立即佈水線射水灌救，現場無人員受傷受困。

初步了解，該大樓為竹圍漁港魚產品直銷中心，1樓為生鮮魚貨攤販，2、3樓為現撈魚產餐廳，內由多家攤商組成，是許多遊客前往竹圍漁港必去的地點之一；火警發生後現場遊客及店家急忙逃生，大樓外不斷竄出黑煙，現場濃煙密佈。

對此消防人員於上午10時30分控制火勢，隨後於32分撲滅，共出動消防人員42名、消防車13輛及救護車1輛，起火原因及損失情形待進一步調查釐清。

桃園市大園區竹圍漁港魚產品直銷中心今上午傳出火警。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區竹圍漁港魚產品直銷中心今上午傳出火警。記者周嘉茹／翻攝

餐廳 消防人員

延伸閱讀

新北中和大型建築工地傳火警 20輛消防車急救援

新北三重舊公寓頂樓火警 消防局出動23車48人搶救

桃園觀音住宅深夜火警 濃煙直竄女移工受困逃頂樓

窗戶竄出火舌！桃園民宅火警燃燒佛堂、雜物 3人驚險逃生送醫

相關新聞

美籍醉漢闖士林夜市服飾店揮玩具刀 嚇壞民眾店員急報警

美籍L姓男子昨晚酒後持塑膠玩具刀在士林夜市某服飾店揮舞滋事，店員勸阻未果，報警處理，警方旋即到場將L帶返警所調查，詢後依...

騎士出車禍丟下受傷女客落跑 傷者父：至少還手機 女兒照片在裡面

基隆市蘇男騎機車載邱女與計程車發生車禍後，丟下機車和邱女逃離現場。女子的爸爸在網路發文，指女兒傷勢不樂觀還被丟在路上，請...

影／小琉球花瓶岩北方1浬遊艇機械故障 海巡救援17遊客獲救

海巡署艦隊分署高雄海巡隊昨下午4時12分接獲報案，小琉球花瓶岩北方約1浬處，一艘遊艇突然機械故障失去動力，船上2名船員、...

影／桃園男追正妹不滿被指跟騷提告 故意開車撞女釀4人輕重傷

桃園市23歲邱姓男子瘋狂追求一名年輕女子，女方向平鎮警方申請保護令，引發邱男不滿，昨晚至女方上班處理論，女子由男同事騎機...

失聯11年半！移工心虛躲旅館「倒頭就睡」警1招破解逮人

桃園市今（24）日凌晨1時許，一名31歲越南籍男子在桃園區泰山街見警車出現就立刻躲進汽車旅館，被眼尖的桃園警分局員警發現並上前攔查，沒想到他竟倒臥在員工休息室內裝睡。

富二代少東欠債千萬避不見面 知名當歸鴨店凌晨遭開車衝撞

新北市1間知名的當歸鴨連鎖店，疑因少東在外積欠大筆債務，本月4日深夜位於新莊總店及樹林分店遭潑紅漆，警方迅速逮人送辦。不...

