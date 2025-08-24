快訊

影／桃園男追正妹不滿被指跟騷提告 故意開車撞女釀4人輕重傷

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市23歲邱姓男子瘋狂追求一名年輕女子，女方向平鎮警方申請保護令，引發邱男不滿，昨晚至女方上班處理論，女子由王姓男同事騎機車求助警方，邱男不滿女方報案開車尾隨，行經平鎮區南京路、大連街口，連續2次故意開車衝撞及輾壓機車，造成雙方、路人共4人輕重傷，王男髖骨骨折嚴重，警方今天上午將邱男依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

平鎮警方調查，邱男8月初認識一名年輕女子後，單方面展開追求，不料女方不喜歡邱男，3天前以不堪邱男跟騷為由，向警方提起跟騷告訴及申請保護令，邱男接獲警方通知爆發不滿，昨晚至女方平鎮工作處理論，女方對質一言不合。

女方晚上下班由男同事騎機車搭載，欲向警方求助約制邱男，邱男不滿開車尾隨，行經平鎮區南京路、大連街路口前，邱男連續2次路中迴轉加速撞擊女方機車，見女方兩人倒地還故意迴轉開車輾壓，再撞斷電桿，撞傷1路人，引起路人震驚報警，女方與王男雙方倒地受傷，王男髖骨骨折送醫，邱男輕微擦傷，路人輕傷，共4人輕重傷，警方據報趕到逮捕邱男，王男送醫沒有生命危險。

該起車禍事故發生，網友在路路PO文指出平鎮南勢男女感情糾紛，機車雙載被白色轎車連撞兩次，電線桿都撞倒了，機車男駕駛倒地不動送醫，女子對男友喊抱歉，轎車駕駛還動手打女子拉頭髮拖著走，引起網批評。

網友表示聽到女生一直喊救命。受傷男子事後貼文指出，邱男瘋狂追求女方，昨晚到女方上班處，女方面對質，之後他騎機車載女方去平鎮分局求助，未料邱男連續衝撞，在去分局路上被邱男撞上，「我髖關節斷了」。

警方表示，昨晚南京路與大連街口事故，經查邱男疑似單方面追求女方未果，故意開車撞擊機車，造成機車雙載男女身上多處擦、挫傷、男騎士髖骨骨折送醫，邱男輕傷，警訊後將邱男依殺人未遂罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園邱男追求女子不得又遭女方報警，邱男憤而開車意撞擊女方及男同事，撞斷電桿，造成3輕重傷。圖／平鎮警方提供
桃園邱男追求女子不得又遭女方報警，邱男憤而開車意撞擊女方及男同事，撞斷電桿，造成3輕重傷。圖／平鎮警方提供
桃園邱男追求女子不成又遭女方報警，邱男憤而開車意撞擊女方及男同事，撞斷電桿，造成3輕重傷。圖／平鎮警方提供
桃園邱男追求女子不成又遭女方報警，邱男憤而開車意撞擊女方及男同事，撞斷電桿，造成3輕重傷。圖／平鎮警方提供
桃園邱男追求女子不成遭女方報警，邱男憤而開車意撞擊女方及男同事，撞斷電桿，造成3輕重傷。圖／平鎮警方提供
桃園邱男追求女子不成遭女方報警，邱男憤而開車意撞擊女方及男同事，撞斷電桿，造成3輕重傷。圖／平鎮警方提供

