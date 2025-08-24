深夜掉阿里山50米山谷 後車報案警消救援嘉義騎士撿回一命

阿里山公路35.7公里處昨天深夜發生意外，一名重機男騎士疑失控自撞掉落50公尺深山谷，幸好有路過駕駛發現報案，嘉義縣消局派員前往救援，花了2個多小時協助騎士脫困，騎士命大，意識清楚、肢體受傷，由救護車護送下山就醫沒有生命危險，詳細事故原因警方調查中。

嘉義縣消防局表示，昨天深夜10時49分接獲報案，在阿里山公路35.7公路處有車禍發生，即派遣番路消防等分隊前往救援，現場有輛重機倒在路旁，卻不見騎士，向山谷下方查探，約50公尺深溪谷有名男子，消防人員立即架設繩索下探，初步檢視傷者意識清楚、肢體有擦挫傷，以軟式擔架協助上平面道路後，由救護車協助下山就醫。

據現場目擊者向警、消表示，重機車騎士在一處轉彎處超車後，突然失去蹤跡，駕駛下車查看，重機掉落在水溝，但沒有看到騎士，趕快報案。幸好有路過駕駛發現，不然，深夜時分四周昏暗，不知騎士何時才會被發現。

中埔分局警方調查，年約46鄭姓男子騎乘黃牌大重機車，沿台18線阿里山公路由東往西下山方向行駛，行經35.7公里番路鄉路段時疑失控撞上同向外側水泥護欄。鄭男跌落邊坡約50公尺深溪谷受困，所騎機車碰撞後滑行至對向車道旁水溝內。經警消人員到場協助架設繩索救援，順利協助鄭男脫困，檢傷時發現身上有多處擦挫傷，意識清楚沒有生命危險，由救護車送往醫院救治。鄭男酒測值為零，詳細肇事原因仍有待調查釐清。