快訊

李在明外交首站選東京棄華府！專家：韓日破冰跟台灣有關 1情況是變數

誇張顏藝在台爆紅！京扇子職人大西里枝猝逝　享年35歲

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

聽新聞
0:00 / 0:00

深夜掉阿里山50米山谷 後車報案警消救援嘉義騎士撿回一命

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

阿里山公路35.7公里處昨天深夜發生意外，一名重機男騎士疑失控自撞掉落50公尺深山谷，幸好有路過駕駛發現報案，嘉義縣消局派員前往救援，花了2個多小時協助騎士脫困，騎士命大，意識清楚、肢體受傷，由救護車護送下山就醫沒有生命危險，詳細事故原因警方調查中。

嘉義縣消防局表示，昨天深夜10時49分接獲報案，在阿里山公路35.7公路處有車禍發生，即派遣番路消防等分隊前往救援，現場有輛重機倒在路旁，卻不見騎士，向山谷下方查探，約50公尺深溪谷有名男子，消防人員立即架設繩索下探，初步檢視傷者意識清楚、肢體有擦挫傷，以軟式擔架協助上平面道路後，由救護車協助下山就醫。

據現場目擊者向警、消表示，重機車騎士在一處轉彎處超車後，突然失去蹤跡，駕駛下車查看，重機掉落在水溝，但沒有看到騎士，趕快報案。幸好有路過駕駛發現，不然，深夜時分四周昏暗，不知騎士何時才會被發現。

中埔分局警方調查，年約46鄭姓男子騎乘黃牌大重機車，沿台18線阿里山公路由東往西下山方向行駛，行經35.7公里番路鄉路段時疑失控撞上同向外側水泥護欄。鄭男跌落邊坡約50公尺深溪谷受困，所騎機車碰撞後滑行至對向車道旁水溝內。經警消人員到場協助架設繩索救援，順利協助鄭男脫困，檢傷時發現身上有多處擦挫傷，意識清楚沒有生命危險，由救護車送往醫院救治。鄭男酒測值為零，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

中埔分局呼籲轄內台18線山區路段，道路彎道眾多，用路人行駛時應減速慢行，並遵守交通安全規則，避免交通事故憾事發生。

消防人員以吊繩下探深谷協助傷者。記者李宗祐／翻攝
消防人員以吊繩下探深谷協助傷者。記者李宗祐／翻攝
約50公尺深溪谷有名男子，消防人員架設繩索下探協助。記者李宗祐／翻攝
約50公尺深溪谷有名男子，消防人員架設繩索下探協助。記者李宗祐／翻攝
警、消方在對向水溝裡發現事故的重型機車。記者李宗祐／翻攝
警、消方在對向水溝裡發現事故的重型機車。記者李宗祐／翻攝
現場路面、水泥護欄有擦撞痕跡。記者李宗祐／翻攝
現場路面、水泥護欄有擦撞痕跡。記者李宗祐／翻攝
消防人員以軟式擔架協助男騎士上平面道路後，由救護車護送下山就醫。記者李宗祐／翻攝
消防人員以軟式擔架協助男騎士上平面道路後，由救護車護送下山就醫。記者李宗祐／翻攝
消防救護人員檢視男騎士傷勢後，以軟式擔架吊掛上平面道路協助送醫。記者李宗祐／翻攝
消防救護人員檢視男騎士傷勢後，以軟式擔架吊掛上平面道路協助送醫。記者李宗祐／翻攝
警、消漏夜於現場協助掉落50米山谷男騎士脫困。記者李宗祐／翻攝
警、消漏夜於現場協助掉落50米山谷男騎士脫困。記者李宗祐／翻攝
昨天深夜大批警、消人員於現場協助傷者脫困。記者李宗祐／翻攝
昨天深夜大批警、消人員於現場協助傷者脫困。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣警消人員從阿里山公路往下探找跌落山谷騎士。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣警消人員從阿里山公路往下探找跌落山谷騎士。記者李宗祐／翻攝

重機 意識 阿里山

延伸閱讀

苗栗縣第二起亂丟廢石棉瓦 里長擔心破窗效應汙染環境急報案

嘉義青農全國羽球邀請賽登場 吸引12縣市300人齊聚競技

一樣風災兩樣情 阿里山森林遊樂區度過丹娜絲考驗卻受創楊柳

阿里山眠月線1號到2號隧道 9/30前禁通行

相關新聞

美籍醉漢闖士林夜市服飾店揮玩具刀 嚇壞民眾店員急報警

美籍L姓男子昨晚酒後持塑膠玩具刀在士林夜市某服飾店揮舞滋事，店員勸阻未果，報警處理，警方旋即到場將L帶返警所調查，詢後依...

騎士出車禍丟下受傷女客落跑 傷者父：至少還手機 女兒照片在裡面

基隆市蘇男騎機車載邱女與計程車發生車禍後，丟下機車和邱女逃離現場。女子的爸爸在網路發文，指女兒傷勢不樂觀還被丟在路上，請...

影／小琉球花瓶岩北方1浬遊艇機械故障 海巡救援17遊客獲救

海巡署艦隊分署高雄海巡隊昨下午4時12分接獲報案，小琉球花瓶岩北方約1浬處，一艘遊艇突然機械故障失去動力，船上2名船員、...

影／桃園男追正妹不滿被指跟騷提告 故意開車撞女釀4人輕重傷

桃園市23歲邱姓男子瘋狂追求一名年輕女子，女方向平鎮警方申請保護令，引發邱男不滿，昨晚至女方上班處理論，女子由男同事騎機...

失聯11年半！移工心虛躲旅館「倒頭就睡」警1招破解逮人

桃園市今（24）日凌晨1時許，一名31歲越南籍男子在桃園區泰山街見警車出現就立刻躲進汽車旅館，被眼尖的桃園警分局員警發現並上前攔查，沒想到他竟倒臥在員工休息室內裝睡。

富二代少東欠債千萬避不見面 知名當歸鴨店凌晨遭開車衝撞

新北市1間知名的當歸鴨連鎖店，疑因少東在外積欠大筆債務，本月4日深夜位於新莊總店及樹林分店遭潑紅漆，警方迅速逮人送辦。不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。