影／高雄男女站路口斑馬線等綠燈 19歲男大生撞飛2人釀3傷
高市李姓男子和郭姓女友人今天凌晨身穿黑衣站在中山二路口斑馬線枕木紋近第2格處準備過馬路，疑靠近馬路，2名機車騎士閃過後，林姓男大生疏於注意，直接將李、郭二人撞飛，3人摔倒在地，其中李頭部受創住加護病房，林、郭則身體多處擦挫傷。
前鎮警分局調查，同為26歲的李姓男子和郭姓女友人今天凌晨1時許準備穿越中山二路，2人身穿黑衣站在斑馬線上，當時19歲林姓男大生騎機車經過疑燈光昏暗，未注意前方狀況，當場將李、郭二人撞飛，林男連人帶車摔倒，3人倒地不起。
警消趕抵現場，發現李男頭部受創，意識模糊，林男身體多處擦挫傷、頸椎疼痛，郭女則身體多處多挫傷，3人被緊急送醫急救，李因頭部傷勢不輕，住進加護病房觀察。
警方事後調閱路口監視畫面查看，當時李、郭二人站在斑馬線上近第2格枕木紋處，儀態靠近馬路，林男撞上2人前，已有2名機車騎士閃過，之後林男撞上2人肇事。
警方指出，騎士林男經酒精濃度檢測，並無酒精反應，初步研為機車騎士未注意車前狀況，李、郭2名行人在紅燈時站立斑馬線致肇事；詳細肇責由交通大隊進行後續分析研判。
