快訊

李在明外交首站選東京棄華府！專家：韓日破冰跟台灣有關 1情況是變數

誇張顏藝在台爆紅！京扇子職人大西里枝猝逝　享年35歲

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄男女站路口斑馬線等綠燈 19歲男大生撞飛2人釀3傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市李姓男子和郭姓女友人今天凌晨身穿黑衣站在中山二路口斑馬線枕木紋近第2格處準備過馬路，疑靠近馬路，2名機車騎士閃過後，林姓男大生疏於注意，直接將李、郭二人撞飛，3人摔倒在地，其中李頭部受創住加護病房，林、郭則身體多處擦挫傷。

前鎮警分局調查，同為26歲的李姓男子和郭姓女友人今天凌晨1時許準備穿越中山二路，2人身穿黑衣站在斑馬線上，當時19歲林姓男大生騎機車經過疑燈光昏暗，未注意前方狀況，當場將李、郭二人撞飛，林男連人帶車摔倒，3人倒地不起。

警消趕抵現場，發現李男頭部受創，意識模糊，林男身體多處擦挫傷、頸椎疼痛，郭女則身體多處多挫傷，3人被緊急送醫急救，李因頭部傷勢不輕，住進加護病房觀察。

警方事後調閱路口監視畫面查看，當時李、郭二人站在斑馬線上近第2格枕木紋處，儀態靠近馬路，林男撞上2人前，已有2名機車騎士閃過，之後林男撞上2人肇事。

警方指出，騎士林男經酒精濃度檢測，並無酒精反應，初步研為機車騎士未注意車前狀況，李、郭2名行人在紅燈時站立斑馬線致肇事；詳細肇責由交通大隊進行後續分析研判。

高市李姓男子和郭姓女友人今天凌晨站在中山二路口斑馬線枕木紋近第2格處準備過馬路，遭男大生騎機車撞飛，釀3傷。記者石秀華／翻攝
高市李姓男子和郭姓女友人今天凌晨站在中山二路口斑馬線枕木紋近第2格處準備過馬路，遭男大生騎機車撞飛，釀3傷。記者石秀華／翻攝
高市李姓男子和郭姓女友人今天凌晨站在中山二路口斑馬線枕木紋近第2格處準備過馬路，遭男大生騎機車撞飛，釀3傷。記者石秀華／翻攝
高市李姓男子和郭姓女友人今天凌晨站在中山二路口斑馬線枕木紋近第2格處準備過馬路，遭男大生騎機車撞飛，釀3傷。記者石秀華／翻攝
高市李姓男子和郭姓女友人今天凌晨站在中山二路口斑馬線枕木紋近第2格處準備過馬路（紅圈處），遭男大生騎機車撞飛，釀3傷。記者石秀華／翻攝
高市李姓男子和郭姓女友人今天凌晨站在中山二路口斑馬線枕木紋近第2格處準備過馬路（紅圈處），遭男大生騎機車撞飛，釀3傷。記者石秀華／翻攝
高市李姓男子和郭姓女友人今天凌晨站在中山二路口斑馬線枕木紋近第2格處準備過馬路，遭男大生騎機車撞飛，釀3傷。記者石秀華／翻攝
高市李姓男子和郭姓女友人今天凌晨站在中山二路口斑馬線枕木紋近第2格處準備過馬路，遭男大生騎機車撞飛，釀3傷。記者石秀華／翻攝
高市李姓男子和郭姓女友人今天凌晨站在中山二路口斑馬線枕木紋近第2格處準備過馬路，遭男大生騎機車撞飛，釀3傷。記者石秀華／翻攝
高市李姓男子和郭姓女友人今天凌晨站在中山二路口斑馬線枕木紋近第2格處準備過馬路，遭男大生騎機車撞飛，釀3傷。記者石秀華／翻攝

撞飛 機車騎士

延伸閱讀

影／男學生過馬路遭小黃直撞 「倒地翻滾數圈」驚險畫面曝光

影／駭人畫面曝！台中機車騎士紅燈停等...他無照開車背後撞飛釀死

龜山勞斯萊斯突偏移撞飛騎士 網：是在開什麼？

計程車臨停下客突開門 男騎士遭撞飛瞬間「以為要離開世界」

相關新聞

美籍醉漢闖士林夜市服飾店揮玩具刀 嚇壞民眾店員急報警

美籍L姓男子昨晚酒後持塑膠玩具刀在士林夜市某服飾店揮舞滋事，店員勸阻未果，報警處理，警方旋即到場將L帶返警所調查，詢後依...

騎士出車禍丟下受傷女客落跑 傷者父：至少還手機 女兒照片在裡面

基隆市蘇男騎機車載邱女與計程車發生車禍後，丟下機車和邱女逃離現場。女子的爸爸在網路發文，指女兒傷勢不樂觀還被丟在路上，請...

影／小琉球花瓶岩北方1浬遊艇機械故障 海巡救援17遊客獲救

海巡署艦隊分署高雄海巡隊昨下午4時12分接獲報案，小琉球花瓶岩北方約1浬處，一艘遊艇突然機械故障失去動力，船上2名船員、...

影／桃園男追正妹不滿被指跟騷提告 故意開車撞女釀4人輕重傷

桃園市23歲邱姓男子瘋狂追求一名年輕女子，女方向平鎮警方申請保護令，引發邱男不滿，昨晚至女方上班處理論，女子由男同事騎機...

富二代少東欠債千萬避不見面 知名當歸鴨店凌晨遭開車衝撞

新北市1間知名的當歸鴨連鎖店，疑因少東在外積欠大筆債務，本月4日深夜位於新莊總店及樹林分店遭潑紅漆，警方迅速逮人送辦。不...

竹圍漁港直銷中心火警 2樓餐廳起火竄黑煙遊客急逃

桃園市大園區竹圍漁港魚產品直銷中心今上午傳出火警，大樓2樓餐廳廚房不明原因起火，現場冒出大量黑煙，消防人員到場救援13分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。