警扮男客上門按摩 泰籍女裸身僅浴巾遮胸：要不要全套

桃園市龜山警方近日於社群平台及論壇發現數篇刊登「隱晦字眼」的按摩舒壓廣告，喬裝顧客前往後泰籍女子以全套3千元從事性交易，當場查獲該名泰籍女子與店家負責人，同時發現店家疑似招攬來自東南亞的短期觀光旅客，趁來台期間賺外快，全數帶回偵辦。

龜山警方專案小組近日執行靖黃專案，於網路巡邏時發現有業者在社群平台及論壇刊登「隱晦字眼」的按摩舒壓廣告，警方特別喬裝成顧客預約進入，結果女子在包廂內廁所出來一絲不掛，僅用一條浴巾遮住上半身，主動開口詢問「要不要全套？」並直接開價3000元。

對此員警表面神情鎮定，持續暗中蒐證，確認犯罪事實後隨即表明身分，當場查獲該名泰籍女子與店家負責人，並帶回偵辦。