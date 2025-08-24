警扮男客上門按摩 泰籍女裸身僅浴巾遮胸：要不要全套

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山警方近日於社群平台及論壇發現數篇刊登「隱晦字眼」的按摩舒壓廣告，喬裝顧客前往後泰籍女子以全套3千元從事性交易，當場查獲該名泰籍女子與店家負責人，同時發現店家疑似招攬來自東南亞的短期觀光旅客，趁來台期間賺外快，全數帶回偵辦。

龜山警方專案小組近日執行靖黃專案，於網路巡邏時發現有業者在社群平台及論壇刊登「隱晦字眼」的按摩舒壓廣告，警方特別喬裝成顧客預約進入，結果女子在包廂內廁所出來一絲不掛，僅用一條浴巾遮住上半身，主動開口詢問「要不要全套？」並直接開價3000元。

對此員警表面神情鎮定，持續暗中蒐證，確認犯罪事實後隨即表明身分，當場查獲該名泰籍女子與店家負責人，並帶回偵辦。

警方隨後發現業者背後涉嫌以仲介手法，招攬來自東南亞的短期觀光旅客，來台後即被安排進入養生館或隱蔽套房內，從事不法性交易，業者除涉嫌妨害風化外，還可能觸及人口販運及入出國移民法規範，後續將持續溯源，釐清幕後金流及不法網路仲介。

龜山警方喬裝顧客前往養身館查獲泰籍女子以全套3千元從事性交易。記者周嘉茹／翻攝
龜山警方喬裝顧客前往養身館查獲不法性交易，業者除涉嫌妨害風化外，還可能觸及人口販運及入出國移民法規範。記者周嘉茹／翻攝
舒壓 社群 廣告

