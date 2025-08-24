警扮男客上門按摩 泰籍女裸身僅浴巾遮胸：要不要全套
桃園市龜山警方近日於社群平台及論壇發現數篇刊登「隱晦字眼」的按摩舒壓廣告，喬裝顧客前往後泰籍女子以全套3千元從事性交易，當場查獲該名泰籍女子與店家負責人，同時發現店家疑似招攬來自東南亞的短期觀光旅客，趁來台期間賺外快，全數帶回偵辦。
龜山警方專案小組近日執行靖黃專案，於網路巡邏時發現有業者在社群平台及論壇刊登「隱晦字眼」的按摩舒壓廣告，警方特別喬裝成顧客預約進入，結果女子在包廂內廁所出來一絲不掛，僅用一條浴巾遮住上半身，主動開口詢問「要不要全套？」並直接開價3000元。
對此員警表面神情鎮定，持續暗中蒐證，確認犯罪事實後隨即表明身分，當場查獲該名泰籍女子與店家負責人，並帶回偵辦。
警方隨後發現業者背後涉嫌以仲介手法，招攬來自東南亞的短期觀光旅客，來台後即被安排進入養生館或隱蔽套房內，從事不法性交易，業者除涉嫌妨害風化外，還可能觸及人口販運及入出國移民法規範，後續將持續溯源，釐清幕後金流及不法網路仲介。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言