苗栗縣第二起亂丟廢石棉瓦 里長擔心破窗效應汙染環境急報案

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣後龍鎮水尾里滯洪池旁前天傍晚發現亂棄置廢石棉瓦堆，里長梁清文擔心破窗效應，1堆變2堆汙染環境，報警循線要揪出行為人，這也是1個月內第2件，先前7月26在銅鑼鄉棄置警方已破案。

梁清文前天傍晚接獲里民通報，後龍鎮水尾里滯洪池旁發現置廢石棉瓦堆，數量約2公噸，因滯洪池地處偏僻，加上石棉又是環境部列名一級致癌物，且如果不肖行為人認為有機可趁，1堆可能變2堆，他趕緊報案。

竹南警察分局調閱過濾監視器，循線追查中，水尾里滯洪池棄置廢石棉瓦亂丟，已是1個月內第2件，先前7月26日在國道1號高架橋下銅鑼鄉中平村，也發現一堆棄置廢石棉瓦，苗栗警察分局已經循線查獲湯姓男子修繕房子後涉嫌亂丟，全案依廢棄物清理法罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

縣府環保局指出，石棉及石棉製品不當拆除或破碎，可能會釋出石棉粉塵，吸入恐危害健康，廢石棉瓦拆除與清運都必須專業，民眾不要便宜行事，非法棄置石棉瓦，依廢清法可處1年至5年徒刑，併科1500萬元以下罰金，罰責相當重。

苗栗縣後龍鎮水尾里滯洪池旁前天傍晚發現亂棄置廢石棉瓦堆，里長梁清文報警循線要揪出行為人。圖／梁清文提供
警察 滯洪池 環保局

