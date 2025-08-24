行車糾紛男乘客拿出斧頭嚇人 警方依恐嚇、妨害自由罪法辦

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市石岡區本月22日發生行車糾紛，轎車上男乘客拿出斧頭嚇人，畫面被後車行車記錄器拍下PO網， 警方已通知男子到案說明，將依恐嚇、妨害自由罪法辦，轎車駕駛車停路中讓乘客下車拿斧頭恐嚇別人，警方將依違反道路交通管理處罰條例開罰。

網路「社會事新聞影音」上傳一段影片，石岡區明德路一輛轎車與小貨車行車糾紛，轎車上男乘客下車時拿一把斧頭，後方車輛駕駛嚇到繞道開離；拿斧頭男子隨即也搭車離開。

東勢警分局表示，本月22日在石岡區明德路，一輛白色轎車與藍色小貨車疑似因行車糾紛發生爭執，轎車違規暫停於快車道後，副駕駛座一名男子持斧頭下車與小貨車駕駛理論，過程畫面遭民眾上傳網路。

東勢分局已通知轎車副駕駛座男子到案說明，全案將依涉嫌恐嚇罪、妨害自由等罪查處偵辦；如有違反違反道路交通管理處罰條例第43條1項4款，非遇突發狀況在路中暫停危險駕駛，及第55條1項1款違規臨時停車等違規行為，將依相關規定處置。

警方呼籲行車糾紛應透過理性與合法管道解決，切勿因一時衝動持械恫嚇或危險駕駛，以免觸法並危及用路人安全，警方對於任何涉暴力或危險駕駛行為，均將依法嚴正究處，維護社會治安及交通秩序。

台中市石岡區發生行車糾紛，男乘客拿出斧頭嚇人，警方依恐嚇、妨害自由罪法辦。圖／取自網路社會事新聞影音
台中市石岡區發生行車糾紛，男乘客拿出斧頭嚇人，警方依恐嚇、妨害自由罪法辦。圖／取自網路社會事新聞影音

