高雄機車騎士闖紅燈急煞空中翻滾好幾圈畫面曝 網酸：完美落地10分

18歲陳姓男子昨天上午7時騎機車闖越高市左楠路與世運大道口紅燈，騎至路中見一群機車衝過來，緊急煞車，後在空中連續翻滾7、8圈，撞及一名騎士，翻滾落地，致鎖骨骨裂、身體多處擦傷，有網友狠酸，「紅燈還敢衝，完美落地給10分。」

網路社群Threads有網友昨晚貼出一則影片「旋轉、跳躍」的影片，只見一名機車騎士騎乘在高市楠梓區左楠路至世運大道路口時，燈號已轉紅燈，旁邊騎士已停下，但該名騎士仍加速往前衝。

騎士騎至路中央時，見世運大道口的一群機車騎士綠燈往前衝，緊急煞車，結果機車在空中翻滾7、8圈，波及其中一名機車騎士，闖禍的騎士翻滾落地；機車騎士翻滾旋轉的影片獲逾2100人按讚。

有網友回應指，「這我同事，魅力煞不住，鎖骨盆骨骨裂，明天開刀」；不少網友對於騎士的行徑酸指「紅燈這麼久還敢衝，勇氣可嘉」、「全場焦點」、「帥翻了」、「空中轉體3圈半完美落地」、「其實摔得蠻華麗的，我給10分」。

有網友則指，「感覺是不是按了碟煞飛出去？重點早就紅燈了是在衝什麼，被掃到的很無辜欸」、「第一次看闖紅燈的把自己機車過肩摔」、「他如果沒有翻轉，前面三台可能被擊落了，後面那台也躲不了」、「被撞到的有夠衰」。

轄區楠梓警分局指出，這起車禍發生在昨天上午7時許，18歲陳姓男子當時騎機車沿左楠路南向北直行至世運大道口時，闖紅燈與自待轉區東往西直行的46歲吳姓男駕駛的機車發生碰撞。

事故造成陳男身體多處擦挫傷、鎖骨骨裂，吳男手腳擦挫傷，雙方經送醫無生命危險，員警到場對雙方駕駛進行酒測，均無飲酒情事。