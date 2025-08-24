新莊深夜離奇車禍 女駕駛疑恍神自撞 賓士車掛橋墩意外瞬間曝光

新北市52歲羅女昨晚開車行經新莊區思源路時準備上大漢橋時，疑因精神不濟恍神自撞大漢橋橋墩，整輛車直接騎上橋墩護欄卡住動彈不得。救護人員到場發現羅女頭部、四肢擦挫傷，所幸送醫後已無生命危險，羅女酒測值為0，車禍原因仍待調查。

新莊警方昨天晚間9時許接獲報案，新莊區思源路大漢橋上橋處發生車禍。警員到場發現1輛白色賓士車撞擊大漢橋橋墩，整輛車騎在橋墩護欄上動彈不得，羅姓女駕駛意識清醒但頭部及四肢都有擦挫傷，由救護人員送醫治療。