快訊

北部高溫37度留意熱傷害 水氣增多午後雷陣雨範圍擴大

農曆鬼月7大生活禁忌不可不知！不能結婚居首 但有解套方式

聽新聞
0:00 / 0:00

新莊深夜離奇車禍 女駕駛疑恍神自撞 賓士車掛橋墩意外瞬間曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市52歲羅女昨晚開車行經新莊區思源路時準備上大漢橋時，疑因精神不濟恍神自撞大漢橋橋墩，整輛車直接騎上橋墩護欄卡住動彈不得。救護人員到場發現羅女頭部、四肢擦挫傷，所幸送醫後已無生命危險，羅女酒測值為0，車禍原因仍待調查。

新莊警方昨天晚間9時許接獲報案，新莊區思源路大漢橋上橋處發生車禍。警員到場發現1輛白色賓士車撞擊大漢橋橋墩，整輛車騎在橋墩護欄上動彈不得，羅姓女駕駛意識清醒但頭部及四肢都有擦挫傷，由救護人員送醫治療。

據了解，從事服務業的羅女昨晚要開車至板橋找家人，駕駛賓士車行經新莊區思源路快車道準備上大漢橋時，自述因恍神不慎撞上橋墩。警方對羅女進行酒測，發現她酒測值為0並未喝酒。現場經警方採證測繪後於晚間近11時許由拖車到場排除，確切車禍原因仍待警方調查。

大漢橋橋墩遭撞毀損水泥塊四散。記者黃子騰／翻攝
大漢橋橋墩遭撞毀損水泥塊四散。記者黃子騰／翻攝
這輛白色賓士車直接騎上大漢橋橋墩。記者黃子騰／翻攝
這輛白色賓士車直接騎上大漢橋橋墩。記者黃子騰／翻攝
羅女駕駛這輛白色賓士車自撞大漢橋橋墩。記者黃子騰／翻攝
羅女駕駛這輛白色賓士車自撞大漢橋橋墩。記者黃子騰／翻攝

車禍 酒測

延伸閱讀

中職／鳥谷敬新莊開球讚堪比大聯盟 誇林威助打擊但守備不好說

醫師娘燒死疑雲…她開賓士車北宜公路墜谷 竟是車頭直衝！疑點待釐清

新莊第一市場露改建露曙光 將於2029年動工、2032年完工

點餐竟遭外送員甩砸牆壁 新莊女親見午餐飛了氣炸怒告

相關新聞

美籍醉漢闖士林夜市服飾店揮玩具刀 嚇壞民眾店員急報警

美籍L姓男子昨晚酒後持塑膠玩具刀在士林夜市某服飾店揮舞滋事，店員勸阻未果，報警處理，警方旋即到場將L帶返警所調查，詢後依...

影／小琉球花瓶岩北方1浬遊艇機械故障 海巡救援17遊客獲救

海巡署艦隊分署高雄海巡隊昨下午4時12分接獲報案，小琉球花瓶岩北方約1浬處，一艘遊艇突然機械故障失去動力，船上2名船員、...

新莊深夜離奇車禍 女駕駛疑恍神自撞 賓士車掛橋墩意外瞬間曝光

新北市52歲羅女昨晚開車行經新莊區思源路時準備上大漢橋時，疑因精神不濟恍神自撞大漢橋橋墩，整輛車直接騎上橋墩護欄卡住動彈...

高雄機車騎士闖紅燈急煞空中翻滾好幾圈畫面曝 網酸：完美落地10分

18歲陳姓男子昨天上午7時騎機車闖越高市左楠路與世運大道口紅燈，騎至路中見一群機車衝過來，緊急煞車，後在空中連續翻滾7、...

影／高雄男女站路口斑馬線等綠燈 19歲男大生撞飛2人釀3傷

高市李姓男子和郭姓女友人今天凌晨身穿黑衣站在中山二路口斑馬線枕木紋近第2格處準備過馬路，疑靠近馬路，2名機車騎士閃過後，...

警扮男客上門按摩 泰籍女裸身僅浴巾遮胸：要不要全套

桃園市龜山警方近日於社群平台及論壇發現數篇刊登「隱晦字眼」的按摩舒壓廣告，喬裝顧客前往後泰籍女子以全套3千元從事性交易，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。