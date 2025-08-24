快訊

初聘教授／工程領域師資需求強 年輕教師成頂大首選

美籍醉漢闖士林夜市服飾店揮玩具刀 嚇壞民眾店員急報警

他網購筆電「去京東買最划算」！列超香5優點 被讚記憶體也是高檔貨

美籍醉漢闖士林夜市服飾店揮玩具刀 嚇壞民眾店員急報警

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

美籍L姓男子昨晚酒後持塑膠玩具刀在士林夜市某服飾店揮舞滋事，店員勸阻未果，報警處理，警方旋即到場將L帶返警所調查，詢後依社會秩序維護法送辦。

警方調查，台北市士林分局文林派出所昨晚10時許獲報，士林區大東路一處服飾店內有民眾滋事，員警到場發現，37歲美籍L姓男子全身散發酒氣，在店內大聲喧嘩，並持玩具刀揮舞，影響其他民眾，即控制L男並將其帶回警所調查。

經查，現場雖無糾紛，但L男酒後因酒醉而持玩具刀在服飾店內滋事，經店員勸阻仍不聽，警方後續依社會秩序維護法第68條第2款「 藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所」將L函送法辦。

警方呼籲，民眾如遇爭執或突發狀況，應保持冷靜並立即撥打110報案，由警方到場協助；同時提醒，於公共場所持疑似刀具或危險物品揮舞滋擾及喧鬧，均可能引發社會恐慌並觸法，請民眾遵守相關法律，切勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美籍L姓男子昨晚酒後持塑膠玩具刀在士林夜市某服飾店揮舞滋事。記者李隆揆／翻攝
美籍L姓男子昨晚酒後持塑膠玩具刀在士林夜市某服飾店揮舞滋事。記者李隆揆／翻攝
美籍L姓男子昨晚酒後持塑膠玩具刀在士林夜市某服飾店揮舞滋事。記者李隆揆／翻攝
美籍L姓男子昨晚酒後持塑膠玩具刀在士林夜市某服飾店揮舞滋事。記者李隆揆／翻攝

店員 住戶 士林夜市

延伸閱讀

影／三重卡拉OK打烊拒接客 7旬翁看不慣先動手反遭醉漢擊倒

基隆公共場所AED未妥善管理 電池或電擊貼片逾期最長7年

「轉動夜戀食刻」士林夜市七夕主題活動8月15日登場

影／士林夜市偷拍糾紛爆衝突 美籍男不滿女友被拍...與62歲男互毆

相關新聞

美籍醉漢闖士林夜市服飾店揮玩具刀 嚇壞民眾店員急報警

美籍L姓男子昨晚酒後持塑膠玩具刀在士林夜市某服飾店揮舞滋事，店員勸阻未果，報警處理，警方旋即到場將L帶返警所調查，詢後依...

鬼月第一天…南投傳命案 男駕吉普車溯溪溺斃

南投警消今接獲搜救案件，有車隊到仁愛萬大溪溯溪，其中一輛吉普車陷落急流，駕駛下車查看時疑受困溪中，救難人員到場發現該駕駛...

影／小琉球花瓶岩北方1浬遊艇機械故障 海巡救援17遊客獲救

海巡署艦隊分署高雄海巡隊昨下午4時12分接獲報案，小琉球花瓶岩北方約1浬處，一艘遊艇突然機械故障失去動力，船上2名船員、...

影／基隆中和路集合式住宅頂樓凌晨傳爆炸聲大火 疏散數十住戶

基隆市中和路168巷8弄一處集合式住宅5樓發生火警，昨晚竄出火舌並傳出爆炸聲，消防人員獲通趕至搶救射水滅火，幸無人受困傷...

無照男闖紅燈 撞死待轉區曾獲總統教育獎特教助理

台中市孫姓男子曾以特教生身分，掄獲數個體育首獎，2016年間獲得總統教育獎表揚，孫在台中特殊教育學校擔任助理，昨早騎機車...

苗栗竹南85歲翁駕車疑誤打排檔暴衝撞2車 車損3人送醫無大礙

85歲林姓老翁昨天駕駛轎車在苗栗縣竹南鎮中華路，疑似因誤打排檔，車子爆衝撞上2輛轎車，造成3車毀損，3名駕駛送醫均無大礙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。