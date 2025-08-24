美籍醉漢闖士林夜市服飾店揮玩具刀 嚇壞民眾店員急報警

美籍L姓男子昨晚酒後持塑膠玩具刀在士林夜市某服飾店揮舞滋事，店員勸阻未果，報警處理，警方旋即到場將L帶返警所調查，詢後依社會秩序維護法送辦。

警方調查，台北市士林分局文林派出所昨晚10時許獲報，士林區大東路一處服飾店內有民眾滋事，員警到場發現，37歲美籍L姓男子全身散發酒氣，在店內大聲喧嘩，並持玩具刀揮舞，影響其他民眾，即控制L男並將其帶回警所調查。

經查，現場雖無糾紛，但L男酒後因酒醉而持玩具刀在服飾店內滋事，經店員勸阻仍不聽，警方後續依社會秩序維護法第68條第2款「 藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所」將L函送法辦。

警方呼籲，民眾如遇爭執或突發狀況，應保持冷靜並立即撥打110報案，由警方到場協助；同時提醒，於公共場所持疑似刀具或危險物品揮舞滋擾及喧鬧，均可能引發社會恐慌並觸法，請民眾遵守相關法律，切勿以身試法。