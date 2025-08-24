影／小琉球花瓶岩北方1浬遊艇機械故障 海巡救援17遊客獲救

海巡署艦隊分署高雄海巡隊昨下午4時12分接獲報案，小琉球花瓶岩北方約1浬處，一艘遊艇突然機械故障失去動力，船上2名船員、17名遊客待救，派遣船艇出動，下午5時抵達，現場海域不佳，緊急將遊客接駁到海巡艇，傍晚6時順利返回東港。

高雄海巡隊指出，接獲通報後調派線上PP-10032艇趕赴該海域，並同步啟動應變機制，增派鹽埔駐地CP-1080多功能艇出勤支援， 10032艇下午5時，抵達通報與該遊艇會合，後續雖然該遊艇恢復部分動力，但考量現場的海象不佳，風力5到6級、陣風8級，為確保人員安全，遊艇17名遊客先接駁到海巡艇，下午6時返回東港，平安獲救。

遊艇恢復部分動力，兩名船員未離開，海巡人員之後再返回戒護僅靠單俥航行的遊艇進港維修，完成救援任務；據調查，該遊艇是23日上午10時55分從大鵬灣漁港報關出港。