影／小琉球花瓶岩北方1浬遊艇機械故障 海巡救援17遊客獲救

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

海巡署艦隊分署高雄海巡隊昨下午4時12分接獲報案，小琉球花瓶岩北方約1浬處，一艘遊艇突然機械故障失去動力，船上2名船員、17名遊客待救，派遣船艇出動，下午5時抵達，現場海域不佳，緊急將遊客接駁到海巡艇，傍晚6時順利返回東港

高雄海巡隊指出，接獲通報後調派線上PP-10032艇趕赴該海域，並同步啟動應變機制，增派鹽埔駐地CP-1080多功能艇出勤支援， 10032艇下午5時，抵達通報與該遊艇會合，後續雖然該遊艇恢復部分動力，但考量現場的海象不佳，風力5到6級、陣風8級，為確保人員安全，遊艇17名遊客先接駁到海巡艇，下午6時返回東港，平安獲救。

遊艇恢復部分動力，兩名船員未離開，海巡人員之後再返回戒護僅靠單俥航行的遊艇進港維修，完成救援任務；據調查，該遊艇是23日上午10時55分從大鵬灣漁港報關出港。

高雄海巡隊提醒，海上活動前應確實檢查船舶動力及安全設備，並注意天候與海象資訊，以確保航程安全。

遊艇在小琉球花瓶岩北方約1浬處機械故障失去動力。圖／海巡提供
遊艇在小琉球花瓶岩北方約1浬處機械故障失去動力。圖／海巡提供
17名遊客順利返回東港，抵達東港安檢所。圖／海巡提供
17名遊客順利返回東港，抵達東港安檢所。圖／海巡提供
海巡人員平安將遊客送返東港碼頭。圖／海巡提供
海巡人員平安將遊客送返東港碼頭。圖／海巡提供
海巡抵達後，雖然船艇恢復部分動力，但考量現場海象不佳，將17名遊客接駁到海巡船艇上。圖／海巡提供
海巡抵達後，雖然船艇恢復部分動力，但考量現場海象不佳，將17名遊客接駁到海巡船艇上。圖／海巡提供

東港 遊艇 海巡署

