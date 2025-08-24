快訊

老翁思念亡妻騎車要探視妻娘家迷途百里 超商外休息獲助

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

桃園一名老翁因思念亡妻，日前獨自騎機車要到妻位於雲林斗南的娘家探望，返程途中夜色昏暗且路況不熟迷路，迷途百里後在台中神岡一間超商外休息，被熱心民眾發現異狀報警請求協助，員警帶他回派出所休息，通知家人帶回，並叮嚀最好不要讓長者獨自騎遠途，確保安全。

豐原警分局豐洲派出所警員洪如玉、賴祺深8月20日晚上10時35分接獲報案，趕赴位在神岡區大洲路上的超商處理。報案民眾表示，79歲林姓老翁自稱當天上午從桃園市桃園區騎車南下雲林縣斗南鎮探親，返程途中不慎迷路，民眾見當時夜色已深，擔心老翁的安全，懷疑其可能有失智情形，主動通知警方到場協助。

員警到場了解，林翁當天因思念亡妻，上午獨自騎車南下前往雲林斗南探望亡妻娘家，下午返程途中因夜色昏暗，加上路況不熟，不慎迷失方向，暫停於超商外稍作休息，向附近民眾詢問路線方向，所幸遇到機警且熱心的民眾即時報案。

警方確認林翁身分後，先協助他至派出所暫作休息，聯繫家屬接回。林翁兒子獲知後，立即驅車南下至台中，並安排貨車載運老翁的機車返回桃園，林翁與家屬對警方的協助深表感謝，頻頻致謝。

豐原分局豐洲派出所所長蔡坤璋呼籲，家中若有易走失之家人或上年紀的長輩，應多加留意其動向，並協助配戴留有聯絡方式飾品、證件或手機，也可向社會局申請愛心手鍊，或至直轄(縣)市警察局各分局偵查隊申請指紋建檔，以利警方能迅速確認身分，使走失者能在最短時間與家人團聚。

一名老翁思念亡妻騎車要探視妻娘家迷途百里，在台中市神岡區一家超商外休息獲幫助。圖／警方提供

