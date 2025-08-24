影／基隆中和路集合式住宅頂樓凌晨傳爆炸聲大火 疏散數十住戶
基隆市中和路168巷8弄一處集合式住宅5樓發生火警，昨晚竄出火舌並傳出爆炸聲，消防人員獲通趕至搶救射水滅火，幸無人受困傷亡。經查堆積鋰電池、雜物等，深夜起火原因可疑，消防局採證調查釐清。
基隆市消防局獲報，中和路一處集合式住宅5樓冒出濃煙，出動中山、仁愛、信義、安樂、七堵、第一大隊及第二大隊等15車、消防人員24人趕至搶救。消防人員到達時，發現頂樓火舌竄出，燃燒猛烈，約十多分鐘後控制火勢。
公寓很多民眾被驚醒逃生，據起火處附近鄰居表示，頂樓及樓梯間長期遭堆放鋰電池及雜物，起火原因十分可疑。消防局表示，今天凌晨零時16分撲滅火勢，經搜索無人受困受傷，疏散數十名住戶，很多鋰電池、雜物被燒毀，起火原因消防火調人員釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言