影／基隆中和路集合式住宅頂樓凌晨傳爆炸聲大火 疏散數十住戶

基隆市中和路168巷8弄一處集合式住宅5樓發生火警，昨晚竄出火舌並傳出爆炸聲，消防人員獲通趕至搶救射水滅火，幸無人受困傷亡。經查堆積鋰電池、雜物等，深夜起火原因可疑，消防局採證調查釐清。

基隆市消防局獲報，中和路一處集合式住宅5樓冒出濃煙，出動中山、仁愛、信義、安樂、七堵、第一大隊及第二大隊等15車、消防人員24人趕至搶救。消防人員到達時，發現頂樓火舌竄出，燃燒猛烈，約十多分鐘後控制火勢。