鬼月第一天…南投傳命案 男駕吉普車溯溪溺斃
南投警消今接獲搜救案件，有車隊到仁愛萬大溪溯溪，其中一輛吉普車陷落急流，駕駛下車查看時疑受困溪中，救難人員到場發現該駕駛已遭泥沙埋沒，卡在車輛附近，將人拉出已死亡，因今是農曆7月初一也引發議論，案情則待調查釐清。
南投縣消防局指出，今天中午獲報，一行3輛吉普車隊到仁愛萬大溪溯溪，打頭陣的吉普車探路時陷落急流，28歲孫姓駕駛下車查看後不知去向，疑似被沖走或是卡在溪水當中，同行車友打119報案求救，該局立刻調遣當地分隊馳援。
之後仁愛分隊由帶隊官小隊長王錫光率5名警消前往救援，同步協請中心碑分隊急流救生教官孫耀亭到場支援，救難人員在下午2時許接觸報案人，經孫小隊長評估現場水勢後，確認安全無虞後指揮救援人員，以多人渡河方式接近受困車輛。
搜救人員表示，靠近受困車輛後，根據車輛陷落及水流情況研判駕駛應該沒被沖走，很可能卡在駕駛側車門邊位置，因此在車輛周邊內外搜索，後續果然在駕駛座外側門邊觸摸到該名駕駛，但其大部分身軀已遭泥沙埋沒，難以人力拉出。
由於當時萬大溪下游正好有怪手在施工，警方立刻協調怪手救援，救援人員先將受困者以繩索固定，怪手協助將車輛拉抬起來後，受困者也浮出水面，但明顯死亡，因此將其打包穩固後帶往岸邊交由警方接手，詳細案情仍待進一步調查釐清。
今天剛好是農曆7月初一，也就是鬼月第一天，民間習俗上多勸誡勿前往溪流玩水，也引發地方議論，認為不要鐵齒。消防局則表示，近期颱風及連續大雨肆虐，水勢湍急、河床崎嶇難行，呼籲民眾切勿以身犯險，也保障救難人員安全。
